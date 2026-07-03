Stödassistent till Kolla gruppstad
Kungsbacka Kommun / Vårdarjobb / Kungsbacka Visa alla vårdarjobb i Kungsbacka
2026-07-03
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Rollen som stödassistent hos oss
Som stödassistent på Kolla gruppbostad stöttar du personer med funktionsnedsättning i
deras vardag. Målet är att de ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som
möjligt.
Du ger stöd i det dagliga livet, till exempel vid matlagning, städning, personlig omsorg
och fritidsaktiviteter. Du uppmuntrar och motiverar hyresgästerna att använda sina
egna förmågor och vara delaktiga i sin vardag.
Du arbetar tillsammans med kollegor för att planera och följa upp stödet. I jobbet ingår
också dokumentation och kontaktmannaskap.Publiceringsdatum2026-07-03Profil
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
har en stödassistentutbildning eller likvärdig utbildning som är relevant för målgruppen.
Det är meriterande:
om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
Läs gärna mer om oss
Kolla gruppbostad | Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Arbetstid förlagd dag, kväll och jour samt varannan helg. Resurstid på annan enhet förekommer.
Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anställs samtliga medarbetare inom Boende med Särskild Service och Stöd i Hemmet på heltid men har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 23 augusti 2026.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
Enhetschef
Lina Lundqvist lina.lundqvist@kungsbacka.se 0300-837442 Jobbnummer
9992400