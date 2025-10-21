Stödassistent till Klåva Gårdsväg 2
2025-10-21
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Klåva Gårdsväg 2 är ett boende med särskild service för personer med en kombination av psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa ett nytt arbetsteam tillsammans på Klåva! Vi erbjuder möjligheten att tillsammans med oss vara med att utveckla och forma verksamheten. Du och dina kollegor kommer vara med och bidra till att skapa en stimulerande miljö och en kreativ arbetsplats. Letar du efter ett omväxlande arbete där du får ta stort ansvar? Läs då vidare!
I arbetet som stödassistent sätter du den enskildes behov, förmåga, intresse i centrum och stöttar brukaren i vardagen samt i rätten till självbestämmande. Du arbetar normkreativt och nyskapande med motivation för att främja utvecklingen av brukarens egna resurser. Tillsammans med brukarna arbetar du för att ge så goda förutsättningar som möjligt till ett självständigt liv med hög livskvalité. Du arbetar utifrån individuellt upprättade genomförandeplaner.
Vi använder oss utav metoderna Ett Självständigt Liv (ESL), Motiverande samtal (MI), lågaffektivt bemötande och Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK). I arbetet ingår social dokumentation, kontaktmannaskap och samverkan med både interna och externa parter som är nyckelpersoner i brukarens liv. På Klåva Gårdsväg finns även en metodhandledare som har i uppdrag att stödja verksamheten och dig som personal.
Vi vill skapa grupper där medarbetarnas styrkor används på rätt sätt och bidrar till en arbetsmiljö där det är högt i tak och där diskussionerna är lösningsfokuserade.
Arbetet kommer vara schemalagt till dag, kväll och tre av sex helger. Vi jobbar med schemaläggning i Multiaccess.
Vi jobbar även med ARP, vilket innebär att du kommer få möjligheten att samarbeta med andra boenden med psykiatri inriktning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För tjänsten krävs flerårig erfarenhet inom psykiatriområdet.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Det innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande om du har utbildning i ESL (ett självständigt liv), MI (motiverande intervju) och/eller AKK (alternativ kommunikation).
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll, utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Körkort och körvana är ett krav.
ÖVRIGT
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
