Stödassistent till Kinnaborgsvägen 5 i Kinna
Marks kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Mark Visa alla vårdarjobb i Mark
2025-12-10
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vi söker en ny kollega som vill arbeta med oss på Kinnaborgsvägen 5, en daglig verksamhet i Kinna!
Vår verksamhet utför både individuella aktiviteter samt i grupp Allt anpassat efter brukarnas behov.
Vi har 2st sinnesrum, ett kreativt rum samt en trädgård som är kopplad till vår verksamhet.
Vårt mål är att ge våra brukare en meningsfull vardag.
För att trivas hos oss krävs det att du:
* Vill vara med och utveckla verksamheten samt har ett sinne för- och kan utveckla meningsfulla arbetsuppgifter.
* Kan skapa struktur och trygghet genom den individuella planeringen som utgår från genomförandeplanen.
* Har förmåga att kunna möta brukare med olika behov samt att du är idérik och kan hitta på olika passande aktiviteter för våra brukare.
* Ser samarbete och samverkan som en självklarhet då vi dagligen samarbetar med personal från Kinnaborgsvägen 1 samt andra professioner.
* Har ett lågaffektivt bemötande och förhållningssätt samt arbetar utifrån en tydliggörande pedagogik och AKK.
Arbetet är förlagt i form av dagtjänstgöring.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad stödassistent, barnskötare eller har annan relevant utbildning
som vi som arbetsgivare bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från daglig verksamhet,
främst kring sinnesstimulering och aktivering.
B-körkort är ett krav för tjänst.
Vi söker dig som:
* Har ett starkt engagemang och intresse för målgruppen.
* Vi förväntar oss att du är positiv och öppen för förändringar som gynnar både brukare och verksamhet, du vill anta utmaningar med fantasi och kreativitet.
* Du är trygg i din yrkesroll, nyfiken med förmåga att inspirera samt vilja till att lära dig mer.
* Du är lösningsfokuserad och har lätt för att planera och prioritera om arbetet när det krävs.
* Att kommunicera och ge service är en mycket viktig del i arbetet och du behöver därför ha både muntliga och skriftliga färdigheter i svenska språket samt god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
