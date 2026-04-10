Stödassistent till Kilkestensvägens gruppbostad, vikariat
2026-04-10
Gruppbostaden på Kilkestensvägen ligger i området Muggebo. Bostaden är omgiven av skog och har en fantastisk fin utemiljö. Här bor fem personer med olika funktionsvariationer som har lägenheter på markplan, med egen uteplats i en lugn miljö.
Nu söker vi en stödassistent för ett heltidsvikariat, som likt oss, brinner för individanpassad omsorg i hemtrevlig miljö!
Är du en omvårdande och positiv person med arbetserfarenhet från funktionshinderområdet? Är du trygg i dig själv och inspirerande som kollega? Då kan du vara den vi söker!
Som stödassistent arbetar du brukarnära i deras livsmiljö och uppdraget utgår från LSS-lagstiftningen med syfte att ge personerna en god livskvalité. Detta innebär att på ett positivt sätt uppmuntra, stimulera och engagera varje person till ökad självständighet samt skapa kontinuitet och trygghet.
Dina arbetsuppgifter utgår från den enskildes behov där du ansvarar för omvårdnad och stöttar med bland annat personlig hygien, tvätt, måltider, städning, samhällskontakter och stöd vid fritidsaktiviteter. Du kommer även att samarbeta med många olika parter, exempelvis anhöriga, stödpedagog, daglig verksamhet, enhetschef, sjuksköterska med flera. I arbetet ingår även skriftlig dokumentation.
Det är viktigt att du är lyhörd för de signaler du får från de boende och att du försöker uppmuntra till delaktighet. En viktig arbetsuppgift är att arbeta för att individen själv ska vara delaktig i planeringen av stödet samt i samhällslivet.
Arbetstiderna är blandade med både dagtid, kvällstid och helger.
Tjänsten avser ett vikariat på heltid med start omgående och som löper t.o.m. 30 september.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker tjänsten har gått barn och fritid alternativt är utbildad undersköterska eller har annan eftergymnasial beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* Tydliggörande pedagogik
* Lågaffektivt bemötande
* AKK
* TAKK
* Dokumentation i systemet Lifecare
* Omvårdande arbetsuppgifter
Har du erfarenhet som stödassistent är det meriterande men vi välkomnar också intresserade nyutexaminerade barnskötare, undersköterskor och med annan eftergymnasial beteendevetenskaplig utbildning som vill lära sig arbetet och utvecklas tillsammans med oss.
Vid arbete på Kilkestensvägens gruppbostad är det viktigt att du är trygg som person och att du är lyhörd gentemot den enskildes behov av att följa sina rutiner. Du är ansvarstagande, ser lösningar istället för hinder och tycker det är roligt med varierande arbetsuppgifter. Du tar egna initiativ och är duktig på att motivera de boende i sin dagliga vardag med sina aktiviteter för att de ska upprätthålla ett meningsfullt och aktivt liv utifrån sina egna behov.
Andra personliga egenskaper som är viktiga för att klara uppgiften är nyfikenhet i att möta människor och ha individens behov i centrum. Som kollega har du ett inspirerande förhållningssätt och har god samarbetsförmåga.
B-körkort är ett krav för tjänsten och du ska också kunna arbeta på oregelbundna tider då schemat är varierande.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande begär vi följande utdrag från belastningsregistret: "Arbete i hemmet med äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Vi hanterar ansökningar löpande vilket betyder att intervjuer kan ske innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
