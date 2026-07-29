Stödassistent till Kandidatvägen, Funktionshinderomsorgen
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2026-07-29
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Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Ordinärt boende är organiserat i funktionshinderomsorgen och här finns korttidstillsyn, korttidsboende, avlösarservice och hemtjänst och Riksgymnasium för barn och unga. Vi har daglig verksamhet/sysselsättning, boendestöd och beroenderesursteam för vuxna över 18 år.
Kandidatvägen är ett korttidsboende enligt LSS beläget på Ålidhem med skogsområden, lekparker och bibliotek runt hörnet. Syftet med insatsen är att erbjuda ungdomar och unga vuxna med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar miljöombyte, gemenskap och möjlighet att utvecklas i sin självständighet och samtidigt avlasta anhöriga. Här får du arbeta med individanpassat stöd där varje möte betyder något, och där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till att skapa en meningsfull och trygg vardag för våra ungdomar. Vill du bli en del av oss?Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
På Kandidatvägen arbetar du för att stärka ungdomarnas förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetsuppgifterna varierar och kan omfatta såväl socialt som fysiskt stöd. Du planerar och genomför meningsfulla aktiviteter samt bidrar till att skapa en trygg och stimulerande miljö. I arbetsuppgifterna ingår även hjälp med intimhygien, hushållssysslor som matlagning, städ och disk liksom dagliga administrativa arbetsuppgifter och dokumentation.
Arbetet innebär att du är i rörelse under dagen och att förflyttningar förekommer. Du behöver också vara beredd på att hantera situationer där utåtagerande beteende, hot eller våld kan förekomma.
Du samarbetar med kollegor och har ett professionellt bemötande gentemot brukare, anhöriga och andra aktörer. Samarbete och samplanering med andra verksamheter inom stöd och omsorg förekommer.
Arbetet är schemalagt dag, kväll, helg och med jourkombination.
Vem är du?
Vi söker dig som är lugn, trygg och engagerad med ungdomarna i fokus. Du har en god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande. Du är stresstålig och hanterar utmanande situationer med lugn, även vid utåtagerande beteenden. Vidare är du flexibel och lösningsfokuserad, med förmåga att anpassa dig och skapa en meningsfull vardag för ungdomarna. Då flera av våra ungdomar använder tecken och hjälpmedel i sin kommunikation ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta med detta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Krav
Utbildad undersköterska, socionom, förskollärare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, för att kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor samt dokumentera enligt verksamhetens rutiner
Meriterande
Erfarenhet av alternativ kompletterande kommunikation (AKK)
Särskilt tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK)
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande (LAB)
Erfarenhet av arbete med ungdomar/unga vuxna med funktionsnedsättningÖvrig information
Enligt lag måste alla som arbetar inom verksamheter med barn och unga under 18 år uppvisa ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister vid anställningstillfället. Ett sådant utdrag kan du beställa digitalt från polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven och meriteringarna som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att du svarar på urvalsfrågorna och inte hänvisar till CV/personligt brev.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, Ordinärt boende/Sysselsättning Kontakt
enhetschef
Lina Wennström 090-164656 Jobbnummer
10014614