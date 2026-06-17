Stödassistent till Kabelgatan
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en ny stödassistent till vårt serviceboende i Centrum på Kabelgatan 2. Vi öppnade i september 2022 och består av 8 lägenheter där målgruppen främst är personer med diagnoser inom psykiatri.
Hyresgästerna på serviceboendet har olika psykiatriska diagnoser, missbruk, samsjuklighet eller högfungerande autism. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor skapa en servicebostad där vi främjar självbestämmande, delaktighet och där hyresgästerna inspireras och motiveras till att använda, utmana och utveckla sina förmågor. Vi arbetar med individuella pedagogiska lösningar för att ge varje hyresgäst goda förutsättningar för att lyckas och därigenom utvecklas. Boendet är en dygnet runt-verksamhet där vi utgår från hyresgästernas behov och kan behöva revidera arbetstider utifrån det.
Vi arbetar enligt evidensbaserade metoder så som ESL, MI, LAB och tydliggörande pedagogik. I rollen som stödassistent ingår kontaktmannaskap, vilket innebär att du har utökat ansvar kring en eller flera hyresgäster. I detta ingår bland annat att ta fram individuellt anpassat arbetssätt, social dokumentation och att samverka i det professionella nätverket runt hyresgästen. Som stöd till dig i detta arbete finns det stödpedagog på enheten.
Du kommer verka för och vara en del av den goda arbetsmiljön, som skapar ett gynnsamt klimat både för hyresgästernas och kollegernas utveckling. Tillsammans gör vi ett viktigt och meningsfullt arbete som gör skillnad i människors liv. I arbetsuppgifterna ingår även läkemedelshantering enligt delegering och i hemmet vanligt förekommande sysslor, så som matlagning, tvätt och städning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin och även med personer inom missbruk och samsjuklighet. Har du dessutom kunskap av att arbeta med metoder som MI (motiverande samtal), ESL (ett självständigt liv) och LAB (lågaffektivt bemötande) är det meriterande.
Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du jobbar för att brukaren får vad den personen behöver. Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik.
Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Jonas Parsmo, Vision jonas.parsmo@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9968681