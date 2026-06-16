Stödassistent till Jungfrubergsvägen
Linköpings kommun / Vårdarjobb / Linköping Visa alla vårdarjobb i Linköping
2026-06-16
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Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du med stöd i vardagliga rutiner, fritidsaktiviteter och personlig omvårdnad. Du är delaktig i planering, genomförande och uppföljning av insatser tillsammans med kollegor och ansvarar för dokumentation i Treserva. Rollen som kontaktperson innebär att du stödjer brukaren i vardagsstruktur och planering, och att genomförandeplaner hålls aktuella och följs upp enligt arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum).
I arbetet ingår även kontakter med närstående, myndigheter och hälso- och sjukvård samt praktiska uppgifter som städning, tvätt, inköp och läkemedelshantering. Du behöver kunna anpassa ditt arbetssätt efter brukarnas förutsättningar och visa tålamod och ett lugnt bemötande även i situationer som är utmanande.
Din arbetsplats
Jungfrubergsvägen 2 är en gruppbostad i södra Linköping med vuxna personer som har autism, intellektuell och/eller fysisk funktionsnedsättning. Verksamheten arbetar aktivt med att skapa struktur, samsyn och ett hållbart arbetssätt, och här finns en stark vilja att utveckla och förbättra vardagen för både brukare och medarbetare. Arbetet är förlagt till dag, kväll och helg.
Du som söker
Du är utbildad undersköterska, stödassistent eller har annan likvärdig utbildning och har erfarenhet av arbete inom stöd, vård och omsorg. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och god datorvana då dokumentation är en viktig del av arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta utifrån IBIC, med personer med intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning, med utåtagerande beteende eller med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Kunskap om positivt beteendestöd (PBS) och B-körkort för manuell växellåda är också meriterande.
Du samarbetar väl med andra och bidrar till ett stabilt och respektfullt arbetsklimat, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter. Du är trygg, empatisk och lyhörd i ditt bemötande, kan anpassa ditt arbetssätt efter olika situationer och har förmåga att kommunicera tydligt så att budskap och förväntningar blir klara för alla berörda
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17507
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
589 31 LINKÖPIN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Linköping linkoping.ost@kommunal.se Jobbnummer
9966775