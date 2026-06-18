Stödassistent till Hissjövägen, Funktionshinderomsorgen
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2026-06-18
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Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Välkommen till Hissjövägen på Haga, en servicebostad enligt LSS för brukare med intellektuella funktionsnedsättningar. Här bor 8 stycken brukare som behöver stöd i vardagen.
Vi söker nu en kollega till vårt team på Hissjövägen som vill vara med och göra skillnad tillsammans med kollegor och andra professioner! Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Som stödassistent kommer du att handleda och stötta personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar i deras vardag. Du erbjuder individuellt, socialt och praktiskt stöd för att möjliggöra och tillvarata personernas egna förmågor och därmed skapa förutsättningar till självständighet.
Du jobbar för att göra personerna delaktiga i sin vardag och ha en meningsfull fritid och/eller sysselsättning. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att stötta brukare med beviljade insatser som matlagning, städ, tvätt, inköp, personlig omvårdnad/hygien, medicin samt sociala aktiviteter. Du planerar, följer upp och bidrar till att genomföra förbättringar tillsammans med kollegor.
I arbetet ingår även journalföring, dokumentation i Treserva och att arbeta målstyrt med individuella genomförandeplaner för att öka måluppfyllelsen.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll, helg och journatt. Samplanering kan komma att ske mellan våra verksamheter.
Om dig
Du har ett genuint intresse för funktionshinderomsorgen och ditt arbetssätt präglas av flexibilitet, kontinuitet och trygghet. Vi söker dig som har god förmåga att skapa och upprätthålla struktur och som vill vara med och utveckla verksamheten. Du är engagerad och har en vilja att dela våra värderingar och att jobba mot uppsatta mål samt att arbeta med ständiga förbättringar.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas.
Rökning/djur förekommer på arbetsplatsen, så du bör inte vara allergiskKvalifikationer
Utbildad barnsköterska, undersköterska, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Några års erfarenhet av arbete med planering, utvärdering, identifiering av avvikelser och implementering av insatser inom funktionshinderomsorgen
Meriterande:
Utbildning eller erfarenhet inom metoden positivt beteendestöd
Övrig information
För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven och meriteringarna som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att du svarar på urvalsfrågorna och inte hänvisar till CV/personligt brev. Ofullständiga eller bristfälliga svar kan medföra att din ansökan inte går vidare i processen.
Vi ser gärna att du bifogar CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
så hjälper dom dig med en säker ansökningsprocess.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
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Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg Kontakt
enhetschef
Mattias Frohm Gerdin 090-162076 Jobbnummer
9969757