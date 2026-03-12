Stödassistent till handhjorts dagliga verksamhet
2026-03-12
Om jobbet
Vi söker nu en ny stödassistent till Handhjort som är en daglig verksamhet i nordost Gamlestaden.
Här arbetar du tillsammans med tre stödassistenter och en stödpedagog och ni handleder cirka 20 deltagare. Vår verksamheten vänder sig till vuxna personer med olika typer av funktionsnedsättningar med intresse för skapande och textilt hantverk. Verksamheten är en insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och utgår från varje deltagares individuella behov med fokus på delaktighet och utveckling.
Deltagarna arbetar med textil, papper och andra material. Produkterna som skapas säljs i vår butik. Därför söker vi dig som vill handleda och vägleda andra i deras kreativitet och skapande, med fokus på att deltagarna gör så mycket som möjligt själva utifrån sina förutsättningar. Du har intresse för sömnad, formspråk och textil, och du ser möjligheter och är nytänkande. Verksamheten arbetar utifrån tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ och kompletterande kommunikation.
Som stödassistent ger du stöd och vägledning så att deltagarna kan utveckla självständighet utifrån sina förutsättningar. Du handleder såväl individuellt och i grupp Genom att skapa struktur och ge anpassat stöd bidrar du till att deltagarna kan planera, genomföra och slutföra sina arbetsuppgifter själva och stärka sitt ansvarstagande, sin initiativförmåga och sin delaktighet.
Som kontaktpersonal för en eller flera deltagare ansvarar du för att upprätta och följa upp genomförandeplaner, skapa arbetsplaner och rutiner samt dokumentera i Treserva.
Arbetspassen är förlagda på dagtid, måndag till fredag.
Om dig
Du som söker har antingen examen från Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot socialt och pedagogiskt arbete eller en stödassistentutbildning. Alternativt har du en specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng i kombination med minst två års erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska inkludera kurser inom exempelvis beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete eller (psykiatrisk) omvårdnad, eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Det är även ett krav att du har god datavana och goda kunskaper i social dokumentation.
Det är ett krav att du som söker har erfarenhet av att arbeta utifrån LSS, SoL och HSL och kan omsätta lagstiftningen i det dagliga arbetet samt att du har flera års erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning inom LSS eller annan verksamhet inom Funktionsstöd.
Det är även ett krav att du som söker har intresse och kunskap av kreativt skapande såsom arbete med textil, garn, bild och form eller andra kreativa uttryck..
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av LAB (lågaffektivt bemötande), AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation), Tydliggörande pedagogik, TAKK, ESL (Ett självständigt liv), IBIC (Individens behov i centrum) och MI (Motiverande samtal).
Vi söker dig som är pedagogisk och kan anpassa ditt sätt att kommunicera efter individens behov. Du är trygg och stabil även i pressade situationer och kan fatta välgrundade beslut. Du samarbetar bra med andra, visar respekt och bidrar till ett gott gemensamt resultat. Du är ansvarsfull, tar ägarskap för dina uppgifter och har alltid fokus på dem vi är till för.Publiceringsdatum2026-03-12Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
