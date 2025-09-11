Stödassistent till Hakefjordgatans BmSS
2025-09-11
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad som stödassistent för personer som bor i bostad med särskild service? Vi söker nya kollegor som vill ge stöd till personer i det dagliga livet, i och utanför hemmet.
Hakefjordgatans BmSS ligger på Hisingen och har sex hyresgäster med varierande funktionsnedsättningar med olika stödbehov. Boendet har inriktning mot autism.
En del av oss stöter på hinder när världen inte är utformad efter vårt sätt att fungera. Som stödassistent är det din roll att stötta hyresgästerna till delaktighet och skapa möjlighet att påverka beslut och insatser. Du är ett stöd i vardagen med allt från kommunikation, stimulans av fritidsaktiviteter till hushållssysslor. Din roll är att anpassa ditt stöd och bidra till ett gott och självständigt liv. Du samverkar med andra personer som finns runt hyresgästen såsom gode män, socialsekreterare, anhöriga och sjukvård. I arbetet ingår social dokumentation och medicinhantering enligt delegering.
Genom att upprätta och följa genomförandeplaner ser du till att hyresgästernas behov står i fokus. De får ett tryggt hem med möjlighet att leva som alla andra. I din roll ingår att motivera hyresgästerna i deras vardag. Det kan vara att stimulera till kontakter utanför bostaden och skapa förutsättningar för en berikande fritid utifrån brukarens intressen. Som stödassistent gör du det möjligt för våra hyresgäster att utvecklas och växa.
All social dokumentation sker i dokumentationssystemet Treserva. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa.
Boende med särskild service erbjuder stöd dygnet runt. Vi utgår från hyresgästernas behov och behöver anpassa arbetstider utifrån det. Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid, sovande jour samt helger. Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Du behöver därför ha godkänt i svenska 1 eller svenska som andra språk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du behöver ha kunskap och erfarenhet av LAB (lågaffektivt bemötande) och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar. Det är önskvärt om du har kunskap och erfarenhet av ESL (Ett självständigt liv). Det är även önskvärt om du har körkort B och god körvana.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
