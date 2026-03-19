Stödassistent till Hagabergs gruppbostad
På Hagabergs gruppbostad arbetar sex stödassister och en stödpedagog. Vi stöttar fem personer med funktionsvariationer som har varsin lägenhet med tillhörande uteplats i markplan och därutöver finns det möjlighet att använda ett gårdshus. Det finns närhet till fina promenadvägar, natur och busshållplats.
Nu behöver vi anställa en stödassistent för tillsvidareanställning på 100 %.
Har du tidigare arbetserfarenhet från LSS-området? Är du en lugn och trygg person med förmåga att agera lågaffektivt?
Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du brukarnära i deras livsmiljö och är en del av det brukarnära arbetet. I ditt uppdrag som stödassistent arbetar du enligt LSS-lagstiftningen för att ge personerna en god livskvalité. Detta innebär att på ett positivt sätt uppmuntra, stimulera och engagera varje person till ökad självständighet samt skapa kontinuitet och trygghet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att utifrån den enskildes behov ansvara för omvårdnad och stötta denne med bland annat personlig hygien, tvätt, måltider, städning, samhällskontakter och stöd vid fritidsaktiviteter. Du kommer även att samarbeta med många olika parter, exempelvis anhöriga, stödpedagog, daglig verksamhet, sjuksköterska med flera. I arbetet ingår även skriftlig dokumentation.
Det är viktigt att du är lyhörd för de signaler du får från de boende och att du försöker uppmuntra till delaktighet. En viktig arbetsuppgift är att arbeta för att individen själv ska vara delaktig i planeringen av stödet samt i samhällslivet.
Tjänsten innebär en tillsvidareanställning på 100 % med oregelbundna arbetstider.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten är utbildad undersköterska eller har gått barn och fritid. Alternativt har du annan eftergymnasial beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Vi lägger särskilt stor vikt vid utbildning i:
- Palliativ vård
- Lågaffektivt bemötande
- Motiverande samtal, MI
Det är meriterande om du har arbetserfarenhet av NPF-diagnoser, intellektuell funktionsnedsättning, tydliggörande pedagogik samt TAKK.
Vid arbete på Hagaberg är det viktigt att du är positiv och trygg som person och att du är lyhörd gentemot den enskildes behov. Du är ansvarstagande, ser lösningar istället för hinder och tycker det är roligt med varierande arbetsuppgifter. Som person är du duktig på att motivera och engagera de boende i sitt dagliga liv och aktiviteter.
Andra personliga egenskaper som är viktiga för att klara uppgiften är nyfikenhet i att möta människor och ha individens behov i centrum. Du har också en god skriftlig och språklig förmåga i svenska med tanke på kommunikation och dokumentation. Vi använder oss av digitala verktyg vilket du behöver vara snabblärd i att kunna hantera.
B-körkort ett krav i tjänsten.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära följande utdrag från belastningsregistret: "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning"
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan. Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen till oss på Hagaberg!
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Enhetschef
Katrin Jedselius katrin.jedselius@mariestad.se 0501-75 63 72 Jobbnummer
