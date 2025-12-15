Stödassistent till gruppbostad/servicebostad inom Boende LSS
Jönköpings kommun / Vårdarjobb / Jönköping Visa alla vårdarjobb i Jönköping
2025-12-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du skapa trygghet för andra och stötta personer med olika funktionsnedsättningar? Nu söker vi medarbetare till område Boende LSS.
Var med och skapa en meningsfull vardag för andra - din omtanke gör verkligen skillnad!
Ditt nya arbete
Du kommer arbeta nära medborgaren i vardagen för att stödja och främja ett självständigt liv. Arbetsuppgifterna omfattar socialt stöd, personlig omvårdnad, läkemedelshantering, aktiviteter och hushållsarbete - alltid med medborgarens delaktighet i fokus. Det kan förekomma lyft och utmanande/utåtagerande beteende som hanteras och sker utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt och lågaffektivt bemötande. Arbetet utgår från individuella förutsättningar och behov. Andra arbetsuppgifter kan även förekomma och variera över tid.
Som stödassistent arbetar du aktivt med social dokumentation, genomförandeplaner och kontaktmannaskap. Samverkan sker med anhöriga, legala företrädare, kollegor, chef och andra professioner som sjukvård, arbete/sysselsättning och myndigheter. Tillsammans identifierar och skapar ni förutsättningar för individuell utveckling och motivation.
Dina kompetenser
- Du är utbildad stödassistent: kräver ett avslutat gymnasieprogram i barn och fritid med inriktning socialt/pedagogiskt arbete eller vård- och omsorg med programfördjupning funktionshinderområdet/psykiatri. Alternativt har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Meriterande med erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet alternativt med omvårdnad eller pedagogik. Arbetslivserfarenhet inom liknande arbete kan ersätta utbildningskravet.
- Goda kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse krävs för hantering av dokumentation, informationsinhämtning och kommunikation, samt god datavana
- Du har god fysisk rörlighet eftersom arbetet kan vara fysiskt krävande
- En del tjänster kräver B-körkort, annars ses det som önskvärt
Som person är du serviceinriktad, kvalitetsmedveten och initiativtagande. Du skapar trygghet och drivs av att stötta, motivera samt hitta vägar till utveckling - för andra och dig själv med god samarbetsförmåga. Hög grad av personlig mognad är viktigt för att förstå och bemöta människor utifrån deras perspektiv. God pedagogisk insikt och kommunikation är också viktiga egenskaper för rollen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten!
Vi erbjuder dig
Du får ett varierande och roligt arbete, med möjligheten att göra verklig skillnad i andras liv. Vi värderar ett gott samarbete, kunskapsutbyte, teamkänsla och att alla bidrar till en trivsam arbetsmiljö. Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun en trygg anställning och kan ta del av generella förmåner såsom friskvårdsbidrag. Läs vidare här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Inom område Boende LSS har vi gruppbostäder och servicebostäder runtom i Jönköpings kommun. Vi finns till för vuxna personer med intellektuella, neuropsykiatriska eller fysiska funktionsnedsättningar. Målet är att främja medborgarens personliga förmågor med beaktande av personlig integritet och det individuella behovet.
Vi arbetar med samordnad rekrytering på området för att hitta rätt person till rätt plats, det innebär en generell annons för vakanser inom Boende LSS. Om du är aktuell för en tjänst kommer vi matcha din ansökan och eventuella önskemål mot rekryteringsbehovet, vilket kan variera över tid.
Bra att veta
Rekryteringen avser tillsvidaretjänst/vikariat med start enligt överenskommelse. Beroende på verksamhet varierar arbetstidens förläggning men kan innefatta dag/kväll, samt journatt eller vaken natt, vardag som helg. Jönköpings kommun erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad och arbetar med samplanering där resurspass på annan verksamhet sker.
Löpande urval tillämpas och intervjuer planeras med start vecka 2, tillsättning av tjänster kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Erbjudande av anställning på annan verksamhet kan även bli aktuellt.
I din ansökan vill vi att det finns ett CV och bifogat examensbevis, samt gärna aktuella tjänstgöringsintyg. Innan anställning inför nattarbete ska du genomgå en medicinsk kontroll hos Kommunhälsan som en del av processen, hälsokontrollen är ett krav för nattjänster.
Vill du veta mer?
Kontakta Enhetschef Mona Dadmehr: mailto:mona.dadmehr@jonkoping.se
Fackliga representanter: http://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Stödassistent till område Boende LSS!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1491". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Mona Dadmehr mona.dadmehr@jonkoping.se Jobbnummer
9645850