Stödassistent till gruppbostad på Kungsholmen
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2026-07-25
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Här kommer du genom att ge stöd och service i det dagliga livet, bidra till att brukarna på vår gruppbostad ska få möjlighet att leva som alla andra.
Du ingår i en arbetsgrupp som på ett strukturerat vis arbetar med att ge stöd och service till de som bor på gruppbostaden. Allt arbete sker utifrån individens egna behov och förutsättning.
På gruppbostaden bor sex personer med olika funktionsvariationer inom personkrets 1 LSS. Här kommer du ha 10 kollegor som arbetar på rullande schema.
Arbetstiden för denna tjänst är schemalagd till dag/kväll/helg.
Vi erbjuder
Våra gruppbostäder är centralt belägna på Kungsholmen med direkt närhet till service, utbud, parker och kommunikationer.
Vi har friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år och verkar för att främja ett aktivt och hälsosamt medarbetarskap med stort fokus på att skapa ett gott arbetsklimat.
Vi strävar efter mångfald och jämlikhet, vi är utvecklingsinriktade och arbetar för öppenhet och initiativtagande.
Hos oss finns möjligheter att kliva fram och bidra.
Din roll
Som stödassistent arbetar du nära de enskilda individerna i deras vardag genom att ge stöd och närvaro i hemmets alla göromål. Du deltar även i både inom- och utomhusaktiviteter, såsom promenader och olika fritidsintressen. Arbetet utgår från varje individs förmågor och behov av utveckling. I rollen kan även ett stödpersonsuppdrag ingå, vilket innebär ansvar för olika delar av brukarens liv, inklusive samverkan med såväl interna som externa kontakter.
I tjänsten ingår även att:
Planera, genomföra och utveckla arbetet både självständigt och i samarbete med kollegor
Utföra praktiska serviceuppgifter som matlagning, städning, tvätt och inköp
Ge stöd i det dagliga livet, inklusive personlig hygien
Arbeta med och hantera hjälpmedel såsom rullstol och lyft
Hantera vissa medicinska uppgifter enligt delegation
Ha kontakt med anhöriga, god man samt andra personer i brukarens nätverk
Dokumentera löpande i verksamhetens system ParaSoL
Upprätta, följa upp och revidera genomförandeplaner utifrån beställning och brukarens önskemål
Din kompetens och erfarenhet
Du som söker har:
Omvårdnadsutbildning på gymnasienivå alternativt barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot pedagogik eller socialt arbete.
Annan likvärdig utbildning kan vara aktuell såsom stödpedagog, socialpedagog eller socionom.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Eftersom arbetet innebär mycket muntlig och skriftlig rapportering samt dokumentation, ställer vi krav på svenska samt datorvana på en nivå som uppdraget kräver.
Vi ser det som meriterande med erfarenhet av:
arbete med tydliggörande pedagogik
kunskap om social dokumentation
arbete på gruppbostad enligt LSS
arbete inom äldreomsorg
arbete inom socialpsykiatri
Vi kommer lägga särskild fokus vid följande personliga förmågor och färdigheter: Som person är du stabil, trygg och har god självinsikt samt agerar professionellt utifrån ditt yrke och din roll, genom att skilja det personliga och professionella. Du har ett engagemang som visar sig i arbetet och sprider sig till andra med en god förmåga att samarbeta med andra. Du anpassar ditt sätt att kommunicera och och följer upp att ditt budskap nått fram. Du är lyhörd och har god förmåga att ta in andra människors perspektiv. Vidare är du positiv, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Visar intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra.
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. Här kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår Facebooksida.
Avdelningen för socialtjänst ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt fält- och fritidsverksamhet. Under 2025 kommer ansvaret för parkleksverksamhet övergå till avdelningen. Vid anställning på vissa tjänster inom Socialtjänstavdelningen kan belastningsregister komma att krävas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fleminggatan 4 (visa karta
)
100 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Gruppbostäder Kontakt
Rolf Nyström, Vision visionstockholmsstad@fv.vision.se Jobbnummer
10011408