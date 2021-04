Stödassistent till gruppbostad inom LSS, vikariat - Kumla kommun - Administratörsjobb i Kumla

Prenumerera på nya jobb hos Kumla kommun

Kumla kommun / Administratörsjobb / Kumla2021-04-13LSS-omsorgen i Kumla består av ett korttidsboende för barn, unga och vuxna 14 grupp-/servicebostäder, personlig assistans, samt daglig verksamhet. Vi ger stöd till barn och vuxna personer med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar.Vill du arbeta nära människor? Vi söker nu en stödassistent till vikariat på gruppbostad Odengatan. Boendet är bemannat dygnet runt och har 6 hyresgäster, män och kvinnor i olika åldrar. Här får du ge stöd och omsorg till personer som har olika funktionsnedsättningar och vara med och bidra till en fortsatt bra och trivsam verksamhet. Här arbetar totalt 6 personal.Odengatans gruppbostad ligger centralt i Kumla. Alla våra hyresgäster bor i egna lägenheter som är placerade i anslutning till gemensamhetsytor så som kök och allrum där alla kan vara och äta, pyssla, spela spel mm.2021-04-13Som personal här varierar dina arbetsuppgifter beroende på vilka behov personen har. Vanliga arbetsuppgifter är att stödja personerna i moment som rör omvårdnad och personlig hygien. Du kommer också att få hjälpa till med diverse hushållssysslor som att städa, laga mat eller handla och vi vill gärna att du hjälper oss att hitta på roliga fritidsaktiviteter. Vi arbetar mycket med hygien och rutiner runt detta, vi är rädda om både de boende och oss själva i denna pandemi. Här trivs både de boende och vi som personal bra och vi har ett bra samarbete med alla runt de boende. Det är ofta mycket skratt och glädje hos oss. Du kommer att få en bra introduktion av erfaren och trevlig personal som känner de boende väl och av en enhetschef som också har jobbat länge med Odengatan.Vi söker dig som är genuint intresserad av andra människor och är ansvarsfull, omtänksam och noggrann. Du är lyhörd, bra på att kommunicera och kan bemöta din omgivning på ett varmt sätt. Vi arbetar efter ledorden trygghet, inflytande, delaktighet och professionellt bemötande. Att kunna arbeta utifrån tydliga och överenskomna rutiner är viktigt, liksom god samarbetsförmåga då vi arbetar både självständigt och i team. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Önskvärt är att du är utbildad undersköterska eller under utbildning till något yrke där man arbetar nära med människor i vård eller stöd.ÖVRIGTDu söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har snart 22 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.Vi känner oss stolta över vårat Kumla! För att se lite av det som hände under 2019 klicka här:Varaktighet, arbetstidHeltid. Schemalagd arbetstid, dag, kväll, varannan helg Tidsbegränsad anställning, upphör: Vikariat under perioden 2021-06-01 till och med 2021-09-01. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Kumla kommun5689044