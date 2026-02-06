Stödassistent till gruppbostad Askebyvägen 2
Linköpings kommun / Vårdarjobb / Linköping Visa alla vårdarjobb i Linköping
2026-02-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som stödassistent skapar du trygghet, struktur och delaktighet för brukarna i deras vardag. Du stödjer i personlig omvårdnad, vardagliga sysslor, aktiviteter och kommunikation, alltid med individens behov i centrum.
Du dokumenterar och arbetar med genomförandeplaner enligt IBIC (individens behov i centrum) och samarbetar nära med kollegor, anhöriga och andra samarbetspartners. Arbetet kräver ett lugnt, tydligt och professionellt bemötande samt förmåga att anpassa ditt stöd efter varje persons förutsättningar.
Din arbetsplats
Askebyvägen 2 är en mindre gruppbostad belägen i utkanten av Linghem, med närhet till tågstation och goda pendlingsmöjligheter.
Här bor personer med autism, intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder, tillhörande personkrets 1 och 2 inom LSS. Brukarna har behov av individuellt anpassat och kompenserande stöd i sin vardag, bland annat kring omvårdnad, struktur, förflyttningar, kost och aktiviteter. Flera är delvis självständiga och stödet anpassas utifrån varje persons förutsättningar.
Vi arbetar utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt och använder lågaffektivt bemötande som en naturlig del av det dagliga arbetet.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg. Arbetsgruppen består av stödassistenter och en stödpedagog.
Du som söker
Vi söker dig som har utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom stöd, vård och omsorg.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och är van att arbeta digitalt. Datorvana är ett krav i rollen. B-körkort är meriterande.
Det är meriterande om du har erfarenhet av omvårdnadsarbete, arbetat med lågaffektivt bemötande och har ett pedagogiskt arbetssätt. Erfarenhet av arbete med personer med förvärvad hjärnskada samt av att arbeta enligt IBIC (individens behov i centrum) är också meriterande.
Som person har du pedagogisk insikt och anpassar ditt bemötande och din kommunikation efter individens förutsättningar. Du samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är empatisk, trygg i dig själv och har förmåga att sätta dig in i andras situationer utan att ta över deras känslor. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16678
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Verksamhetschef
Malin Folcker malin.folcker@linkoping.se 013-205773 Jobbnummer
9727595