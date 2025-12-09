Stödassistent till gruppbostad
Vi tillhör omsorgs- och socialförvaltningen som är en av våra sex förvaltningar i Lidingö stad. Hos oss arbetar cirka 800 medarbetare med att stötta våra invånare i livets alla skeenden. Vi jobbar med äldreomsorg, socialpsykiatri, funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg. Vi sätter alltid individens behov i centrum.
Inom området för funktionsnedsättning pågår ett omfattade kvalitetsarbete med fokus på kunskap om olika funktionsnedsättningar och dokumentation. Vi deltar i yrkesresan och dokumenterar enligt IBIC.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att ge stöd till brukarna i deras dagliga livsföring utifrån behov och i enlighet med upprättad genomförandeplan. Du ska arbeta pedagogiskt för att tillgodose brukarnas behov inom ramen för den insats brukaren är beviljad. I det dagliga arbetet med brukarna tillämpar du arbetssätt som skapar delaktighet, förutsägbarhet och ger stöd i kommunikation.
I arbetsuppgifterna ingår att vara kontaktman till en eller flera brukare där du ansvarar för att ta fram samt bevakar att rutiner, genomförandeplaner och andra för brukarna viktiga dokument är uppdaterade och tillämpliga. Som kontaktman samordnar du kontakter med exempelvis brukarens legala företrädare, närstående, daglig verksamhet/boende, hälso- och sjukvård samt andra för brukaren viktiga kontakter. I tjänsten ingår att föra social journal och hantera andra digitala verktyg. Som medarbetare är du en viktig del i kvalitets- och utvecklingsarbetet genom att ha ett nyfiket och reflekterande förhållningssätt samt arbeta i enlighet med verksamhetens rutiner, riktlinjer och mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Gymnasieexamen, Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, alternativt Vård- och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning. (Enligt gymnasieprogrammen GY2011). Alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
* Digital kompetens
* Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet av målgruppen LSS.
* AKK. Praktiskt erfarenhet av arbete med alternativ och kompletterande kommunikation samt andra hjälpmedel för kommunikation.
Som person är du trygg och stabil. I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss att du bidrar med att skapa engagemang, att du har ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
