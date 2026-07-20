Stödassistent till gruppboende Smultronvägen 20
Grästorps kommun / Vårdarjobb / Grästorp Visa alla vårdarjobb i Grästorp
2026-07-20
, Essunga
, Vara
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Vill du göra verklig skillnad i människors vardag?
Hos oss arbetar vi för att varje person ska kunna leva ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar, önskemål och drömmar. Vi tror på delaktighet, självbestämmande och ett professionellt bemötande där relationen till den enskilde är grunden för allt vi gör.
"Vi tror att de bästa resultaten skapas av medledare som är nyfikna, ansvarstagande och vill utvecklas tillsammans. Hos oss är det självklart att dela med sig av kunskap, lära av varandra och tillsammans skapa den bästa möjliga vardagen för de människor vi stödjer."
Vi söker dig som vill vara med och skapa en trygg, meningsfull och utvecklande vardag tillsammans med de människor vi finns till för.
Din roll
Som stödassistent ger du individuellt stöd utifrån den enskildes behov, mål och genomförandeplan. Du arbetar för att stärka självständighet, delaktighet och livskvalitet genom ett pedagogiskt och motiverande arbetssätt.
Arbetet innebär bland annat att:
ge individuellt stöd i vardagen utifrån LSS och genomförandeplaner
skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet
motivera och stödja den enskilde att utveckla sina egna förmågor
samarbeta med anhöriga, kollegor och andra professioner
dokumentera och följa upp insatser
bidra till verksamhetens utveckling och ett gott arbetsklimat.
Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt och pedagogiskt förhållningssätt där respekt, delaktighet och den enskildes resurser står i centrum.
Vem är du?
Vi tror att de viktigaste kvalifikationerna handlar om hur du möter människor.
Du är en person som:
skapar trygghet och bygger tillitsfulla relationer
ser människors resurser och möjligheter
är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
arbetar strukturerat men kan anpassa dig när situationen kräver det
är lyhörd, prestigelös och reflekterar över ditt eget arbetssätt
har tålamod och förmåga att motivera andra
vill utvecklas tillsammans med dina kollegor och bidra till en god arbetsmiljö.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt är van att arbeta digitalt eftersom dokumentation är en viktig del av uppdraget.Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en utbildning som är relevant för arbete inom LSS, exempelvis vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, stödpedagogutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har du en annan utbildningsbakgrund men erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning eller liknande målgrupper är även du välkommen att söka.
Erfarenhet av arbete inom LSS är meriterande, liksom kunskap om tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Information
Arbetstid: Schemalagd arbetstid dag, kväll, helg samt natt med sovande jour.
Registerkontroll
I enlighet med lag (2026:43) om registerkontroll kommer den kandidat som erbjuds anställning att behöva uppvisa utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret innan anställning.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Vi är goda värdskapare och vi välkomnar dig!Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grästorps Kommun
(org.nr 212000-1595), https://www.grastorp.se/
Jon Jespersg. 28 (visa karta
)
467 80 GRÄSTORP Arbetsplats
Social verksamhet, Personlig assistans och boende Kontakt
Kommunal Vara-Essunga-Grästorp 010-4428508 Jobbnummer
10006746