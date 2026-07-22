Stödassistent till gruppboende LSS
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg / Vårdarjobb / Nyköping Visa alla vårdarjobb i Nyköping
2026-07-22
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Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Har du ett pedagogiskt förhållningssätt, intresse och erfarenhet inom autismspektrumtillstånd? Funderar du på nya utmaningar?
Som stödassistent inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning arbetar du tillsammans med dina kollegor utifrån målsättningen att ge våra brukare delaktighet, inflytande och ett stort självbestämmande i sitt eget liv. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik för att tillvaron ska bli så förutsägbar som möjligt och skapa förutsättningar för personen att kunna kommunicera, bli delaktig och så självständig som möjligt. Du kommer att få pedagogisk handledning samt möjlighet till fördjupning beroende på tidigare erfarenhet. Ditt arbete utgår alltid ifrån brukarens genomförandeplan med stödinsatser i deras dagliga liv som stöd med städning, matlagning, hygien, dusch samt uträtta ärenden. Arbetsuppgifterna innebär även att vara kontaktpersonal och att ha ett nära samarbete med sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, gode män, anhöriga och externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning som undersköterska, barn och fritidsprogrammet med social inriktning, behandlingspedagog, eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av arbete med omvårdnad.
• Erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrumtillstånd/med intellektuell funktionsnedsättning.
• Erfarenhet av att dokumentera, upprätta och följa upp genomförandeplaner.
Det är meriterande om du:
• Har pedagogisk utbildning/vidareutbildning
• Kunskap eller erfarenhet av tydliggörande pedagogik, alternativ kommunikation (AKK)
• Kunskap om/eller arbetar aktivt med lågaffektivt bemötande, motiverande samtal (MI).
• Kunskap om/eller erfarenhet av arbete med psykisk hälsa.
• Körkort
Du har ett pedagogiskt förhållningssätt, är lyhörd, respektfull samt har en förmåga att ställa om vid plötsliga omställningar i arbetet. Med ditt strukturerade arbetssätt och starka intresse och engagemang ser vi till att du genom pedagogisk handledning får rätt förutsättningar för att kunna utföra ett riktigt bra arbete.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs ett digitalt språktest. Testet används som ett av flera underlag i bedömningen och syftar till att säkerställa tillräckliga språkliga förutsättningar för tjänsten.
Vi begär utdrag i belastnings- och misstankeregistret vid tillsättning av denna tjänst enligt lagen (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Journatt
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Vi begär utdrag i belastnings- och misstankeregistret vid tillsättning av denna tjänst enligt lagen (SF 2026:43). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337069". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Ö Trädgårdsgatan 2 (visa karta
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611 34 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Kontakt
Kommunal Nyköping nykoping.ost@kommunal.se +46104428788 Jobbnummer
10009054