Stödassistent till gruppboende
Nykvarns Kommun / Vårdarjobb / Nykvarn Visa alla vårdarjobb i Nykvarn
2026-07-08
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Kom närmare - kom till Nykvarns kommun. Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet finns 12 500 Nykvarnsbor som varje dag påverkas av det vi gör, och det du gör. Vårt arbete vilar på en stabil grund av tillit, ansvar, engagemang och professionalism - för oss handlar det om att arbeta med både hjärta och hjärna. I Nykvarn är du aldrig bara en i mängden. Oavsett vilka skor du bär och vilka steg du tar blir du en del av något större, där varje arbetsdag bygger framtid. Vad är ditt nästa steg? Vi på kontoret Välfärd och service är stolta över att göra skillnad i det lilla och stora. Korta beslutsvägar, nära till brukare och engagerade medarbetare gör det möjligt för var och en att bli specialist inom just sitt område. Vi utvecklas och förbättras ständigt och tar ansvar genom att ge rätt insats till rätt person i rätt tid. Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu engageradade och empatiska stödassistenter till ett av våra LSS-gruppboenden belägna nära centrum i Nykvarn. I denna viktiga roll kommer du att göra skillnad i våra boendes liv och arbeta i nära samarbete med HSL-team, anhöriga och andra yrkesgrupper för att skapa en trygg och utvecklande miljö. Som stödassistent kommer du att arbeta nära våra boende och stödja dem i deras dagliga liv.
Ditt arbete inkluderar bland annat att:
Planera och genomföra aktiviteter som främjar social delaktighet
Ge stöd i vardagliga sysslor och personlig omvårdnad
Dokumentera och rapportera om våra boendes utveckling och behov
Samarbeta med kollegor, anhöriga/företrädare och andra professioner för att säkerställa en hög kvalitet på vård och omsorg.
Arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt och lågaffektivt bemötande
Om verksamheten
LSS-gruppboendet erbjuder stöd och omsorg till fem individer med olika behov. Vårt mål är att skapa en trygg och stimulerande miljö där varje boende kan utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och intressen. Vi arbetar med personcentrerad omsorg och strävar efter att skapa meningsfulla aktiviteter som främjar självständighet och livskvalitet. Du blir en del av ett team som tillsammans samordnare och enhetschef ska verka för utveckling av verksamheten tillsammans. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg på schemabunden arbetstid.Kvalifikationer
Du är empatisk, lyhörd och har en stor vilja att göra skillnad för andra. Du har förmåga att arbeta självständigt såväl som i team, och du har en positiv inställning till utmaningar.
Krav:
Utbildning inom vård och omsorg, socialt arbete eller motsvarande
Både kunskap och erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
God kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
God datorvana och erfarenhet av dokumentation, vi använder oss av LifeCare
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Erfarenhet av arbete inom LSS
Övrig information
Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
För denna befattning kan vi komma att tillämpa provanställning.Så ansöker du
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nykvarns Kommun
(org.nr 212000-2999), https://www.nykvarn.se/
Nykvarns kommun (visa karta
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155 80 NYKVARN Arbetsplats
Välfärd och service Kontakt
Enhetschef
Pia Gustafsson pia.gustafsson@nykvarn.se 08-55501447 Jobbnummer
9997016