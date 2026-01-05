Stödassistent till Gräsgatans gruppbostad
Linköpings kommun / Vårdarjobb / Linköping Visa alla vårdarjobb i Linköping
2026-01-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Hos oss får du arbeta med att tillgodose individens behov. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig del i att skapa en meningsfull vardag för våra kunder. Att arbeta som stödassistent innebär att stödja varje individ till självständighet. Arbetsuppgifterna innebär att ge stöd i personlig omvårdnad, det vardagliga livet, fritiden, hälsa och funktionsförmåga, relationer samt att skapa delaktighet. Yrket som stödassistent handlar om att bidra till att brukarnas egna resurser frigörs och utvecklas. I arbetet ingår alla i ett hem förekommande arbetsuppgifter så som habilitering, medicinhantering, dokumentation och liknande.
Vi arbetar utifrån IBIC, individens behov i centrum. I tjänsten kommer du få möjlighet till utveckling i din roll då du kommer att bli tilldelad ett kontaktmannaskap, vilket innebär att du tillsammans med individen planerar stödinsatser. Du ansvarar för genomförandeplanen och dokumenterar i systemet Treserva. I rollen ingår det även att ha en nära kontakt med närstående och andra samverkansparter.
Din arbetsplats
Gräsgatan är en nyöppnad gruppbostad belägen i Vidingsjö i södra Linköping. På Gräsgatan bor fyra personer och målgruppen är personer med intellektuell och/eller fysisk funktionsvariation. Omvårdnadsbehovet är varierande och flera av våra boende använder någon form av alternativ kompletterande kommunikation. Visst utmanande beteende kan även förekomma.
Vi söker nu en driven och engagerad stödassistent som vill vara med och fortsätta bygga upp verksamheten tillsammans med oss. Tjänsten är en tillsvidareanställning med en sysselsättningsgrad på 75-90% där arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som söker
Vi söker dig som har gått vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som bedöms likvärdig samt har erfarenhet av stöd, vård och omsorg. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller fysisk funktionsnedsättning ses det som meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av journalföring och att arbeta utifrån IBIC. Det är önskvärt att du har kunskap inom alternativ kompletterande kommunikation samt erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Arbetet innefattar mycket kontakter och dokumentation, vilket innebär att det är ett krav att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på det svenska språket samt dokumentera i digitala system.
Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt och har förmåga att anpassa sitt sätt att kommunicera. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-90%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16445
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Verksamhetschef
Frida Rydgren frida.rydgren@linkoping.se 013-205815 Jobbnummer
9669939