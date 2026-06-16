Stödassistent till Götgatans gruppbostad
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2026-06-16
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Vill du arbeta med äldre inom LSS och tycker att det är viktigt att göra skillnad på riktigt? Vill du ha ett roligt och omväxlande arbete? Då är Götgatans gruppbostad något för dig.
Din roll
Ett professionellt och respektfull bemötande samt förhållningsätt är grundläggande i vår verksamhet. Vi arbetar med att stötta och hjälpa de boende i deras vardags- och arbetsliv utifrån beslut och genomförandeplan. Detta kan handla om omvårdnad, kommunikation, praktiska göromål och aktiviteter.
I arbetet ingår även ett nära samarbete med företrädare och närstående. Löpande dokumentation enligt gällande lagstiftning ingår i arbetet däribland att skriva genomförandeplaner enligt IBIC, individens behov i centrum.
Din kunskap och erfarenhet
Du bör ha utbildning som stödassistent, utbildning från barn- och fritidsprogrammet, fritidsledarlinjen, omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning/ kompetens/ erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Övriga kvalifikationer:
Kunskaper och erfarenheter av att arbeta med lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av arbete med personer med olika typer av funktionsvariationer.
Kunskap och erfarenhet i social dokumentation enligt IBIC (strukturerad dokumentation, individens behov i centrum)
Du är lugn, trygg och stresstålig med ett stort tålamod.
Du är initiativrik och ansvarstagande samt har en stark tilltro till människors förändrings- och
utvecklingsförmåga.
Du är flexibel och har förmåga att planera arbetspassets aktiviteter och sysslor.
Du är engagerad och villig att föra verksamheten framåt.
Du kan arbeta självständigt och i grupp och tycker att det är viktigt att man i arbetsgruppen har tillit till varandra, är positiva och ger varandra uppskattning.
Du har god data- och dokumentationskunskap och du kan uttrycka dig obehindrat på svenska, i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, bemötande och förhållningssätt.
För tjänsten krävs tillgång till BankID samt att du kan visa upp utdrag från polisens belastningsregister. Typ av utdrag: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning
Du behöver även kunna visa upp pass/giltigt ID kort. Körkort kan visas upp tillsammans med personbevis som man hämtar på skatteverket.se med hjälp av Bank-ID, detta kan vi göra vid bokad intervju.
Din framtida arbetsplats
På Götgatans gruppbostad arbetar vi med inriktningen LSS/äldre. Inom vår enhet ingår 3 gruppbostäder varav Götgatan ligger i Kvänum, Lingonet och Laurentius ligger i Vedum. Dessa tre enheter samplanerar en del av verksamheten. Det innebär att på denna tjänst kommer största delen arbetspass vara förlagda på Götgatan men det kan också förkomma arbetspass i Vedum.
Här verkställs beslut om Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Hos oss arbetar vi med människor med olika typer av funktionsvariationer, vilket kräver kompetens i hur man bemöter människor på ett professionellt och individanpassat sätt. Målet är att stärka den enskildes förmåga och de egna resurserna, så att denne så långt som möjligt kan leva som andra.
Har du frågor kring lön, kontakta rekryterande chef.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här Varakommun
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara Kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
)
534 81 VARA Arbetsplats
Sektor social välfärd, Götgatans Gruppbostad Kontakt
enhetschef
Lena Larsson lena.larsson@vara.se 0512-31969 Jobbnummer
9965094