Stödassistent till Glasmästaregatan BmSS
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker en ny stödassistent till Glasmästaregatan BmSS!
Glasmästaregatan BmSS är en bostad med särskild service som inriktar sig till personer med psykiatrisk problematik, t.ex. schizofreni, bipolaritet, ångestproblematik, ADHD, autism etc. Det förekommer även missbruk och samsjuklighet. I vissa situationer kan utmanande beteenden uppstå. Tydliga handlingsplaner finns för dessa situationer.
På Glasmästaregatan bor åtta hyresgäster i åldrarna 30-50, både kvinnor och män. Det kan förekomma djur på Glasmästaregatan
Din roll som stödassistent är att stötta hyresgästerna i det dagliga livet, att hjälpa dem att upprätta goda rutiner i vardagen samt att bidra till en långsiktigt positiv förändring avseende sociala relationer och levnadsvanor. Vi arbetar mycket med att bryta isolering för våra hyresgäster. Du är ett stöd i vardagen med allt från kommunikation, stimulans av fritidsaktiviteter till hushållssysslor. Du anpassar ditt stöd och bidrar till ett gott och självständigt liv. Du samverkar med andra personer som finns runt hyresgästen såsom gode män, socialsekreterare, anhöriga och sjukvård.
Genom att upprätta och följa genomförandeplaner ser du till att hyresgästernas behov står i fokus. I din roll ingår att motivera hyresgästerna i deras vardag. Det kan vara att stimulera till kontakter utanför bostaden och skapa förutsättningar för en berikande fritid utifrån brukarens intressen. Det är viktigt att du är trygg med målgruppen då det förekommer ensamarbete. All social dokumentation sker i dokumentationssystemet Treserva. Medicinhantering ingår också i arbetet.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och var tredje helg. Varannan helg kan förekomma. Det förekommer ensamarbete, framför allt på helgerna. Ofta är vi två personer i verksamheten samtidigt. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman. Vi kommer även att börja med samplanering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver ha godkänt i Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1. Om du inte uppfyller kravet kan du komma att få genomföra ett språktest genom Educateit.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen inom psykiatri och neuropsykiatri eller annat arbete inom vård och omsorg. Vidare är det meriterande med erfarenhet/kunskap i lågaffektivt bemötande (LAB), motiverande samtal (MI) och ett självständigt liv (ESL).
Du har ett trevligt och hjälpsamt bemötande, även i stressiga situationer, och visar respekt för alla du möter i arbetet. Med en god förståelse för att människor tar till sig kunskap på olika sätt anpassar du ditt förhållningssätt efter individens förutsättningar. Du samarbetar väl med andra genom att lyssna, visa intresse och bemöta omgivningen med respekt. Dessutom är du lugn och trygg även när arbetssituationen blir pressad eller svår.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik.
Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Christina Matsdotter, Akademikerförbundet SSR christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se 0313679460 Jobbnummer
9957871