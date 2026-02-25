Stödassistent till Gällingevägens gruppbostad, vaken natt
2026-02-25
Tycker du om att arbeta med människor och har ett stort intresse och engagemang för målgruppen autism eller liknande funktionsnedsättningar? Då är du den vi söker!
Nu välkomnar vi en till medarbetare på för arbeta vaken natt till Gällingevägens gruppbostad, Kungsbackas kommun största gruppbostad som vi är så stolta över! Som medarbetare hos oss kommer du få ett schema på Gällingevägen där vi gärna stöttar upp så mycket vi kan hos våra andra gruppbostäder utifrån behovet.
Vi har ett fint samarbete och ett gott team här som vi värnar starkt om.
Rollen som stödassistent hos oss
I rollen som stödassistent vaken natt hos oss på Gällingevägens gruppbostad arbetar du och en till kollega (ni är normalt alltid två som jobbar nattetid) utgångspunkten att varje hyresgäst som bor här får möjlighet till utveckling, blir delaktig och har möjlighet att påverka och skapa sig en meningsfull vardag och fritid. Detta är ett arbete natt-teamet är med i, och är högst delaktig i. Du ger regelbunden stöttning, normalt kvälls-och morgonrutin, till exempel stötta vid laga mat, sköta sin hygien och att övriga behov. Om du inte jobbat med läkemedel innan i Kungsbacka kommun, kommer du erbjudas en sådan utbildning, med utgångspunkten att kunna få delegering.
Eftersom många av våra hyresgäster saknar utvecklat tal får du lära dig vilket kommunikationssätt som passar i olika situationer och miljöer. AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) som det förkortas är en av de viktigaste grunderna i vår verksamhet för att nå målet med att förstå och stötta varje hyresgästs behov.
Hyresgästerna på gruppbostaden Gällingevägen har oftast stort behov av struktur och tydliga rutiner men också en förutsägbarhet vilket kräver ett metodiskt arbetssätt. Det förekommer utmanande beteenden, självskadebeteenden och kan vara en hög ljudnivå, även vissa delar av nattpassen. Oavsett om du jobbat med liknande eller inte, är det viktigt för oss att du får tid att lära känna våra arbetssätt men också att hyresgästerna lär känna dig.
Vi erbjuder en tydlig introduktionsplan så du får möjlighet att lära känna våra rutiner, vårt bemötande och framförallt våra hyresgäster som bor här och som vi stöttar i alla delar av vardagarna och helgerna.
Du kan även ha pass som förläggs på andra gruppbostäder utifrån behovet, så du behöver vara intresserad av att kunna ställa upp o stötta på andra enheter också.
Som person är du ansvarsfull för både de gemensamma och de enskilda arbetsuppgifterna och du har ett bemötande som visar respekt och hänsyn till dem vi är till för. Du tycker om att samarbeta med både kollegor, chef och andra samverkanspartners och du är intresserad och vill skapa förståelse i din omgivning för att på så vis bidra till ett respektfullt arbetsklimat. Du har förmåga att balansera olika krav samtidigt som du behåller lugnet i svåra situationer. Du har även förmåga att skilja på beteende och person. Det är positivt om du även har intresse för utemiljö då vi har många som har behov av utomshusaktiviteter och promenader. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har en pedagogisk- eller vårdutbildning, till exempel undersköterska, barnskötare, fritidspedagog eller stödassistent. Alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- har kunskap och/eller arbetslivserfarenhet om autism
Det är meriterande om:
- du har utbildning i metoden LAB och/eller kommunikationsverktygen AKK och TAKK
- du har B-körkort och tillgång till bil. Dels på grund av att kollektivtrafiken inte är fullt utbyggt till gruppbostaden. Om du inte har B-körkort men kan ta dig till gruppbostaden på framförallt helger och sena kvällar med hjälp av annat sätt, är du såklart välkommen ändå att söka.
Läs gärna mer om oss
Gällingevägens gruppbostad ligger i en lantlig miljö i Gällinge, Fjärås. Platsen för boendet har valts utmed omsorg för målgruppen utifrån behovet av så få intryck som möjligt och en lugn och stressfri miljö med både grönska och promenadmöjligheter. Målgruppen är unga vuxna med autism och fler funktionsnedsättning och gruppbostaden har sex lägenheter.
Arbetsgruppen består idag av en stor arbetsgrupp som arbetar på ett rullande schema med dag, kväll och varannan helg samt medarbetare som arbetar vaken natt.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med arbetstid förlagt nattetid med start enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=jobba+hos+oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 12 mars. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
