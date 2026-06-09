Stödassistent till funktionsstöd
Hällefors kommun / Vårdarjobb / Hällefors Visa alla vårdarjobb i Hällefors
2026-06-09
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Förmåner
Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa.
Internutbildningar och kontinuerlig kompetensutveckling.
Möjlighet att få hjälp med att hitta boende.Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I Hällefors består funktionsstöd av fyra gruppbostäder, daglig verksamhet och personlig assistans. Vi arbetar med vuxna personer som har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och hjälp i vardagen.
Vi söker engagerade och ansvarsfulla medarbetare som vill bli en del av vårt team på Svalan och ge våra brukare det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom ett framtidsyrke och arbeta i en meningsfull och omväxlande arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Stödja och hjälpa brukarna med omvårdnad, matlagning, inköp och andra vardagliga sysslor.
Ge stöd vid fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter.
Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegering.
Arbeta tillsammans med kollegor för att skapa en trygg och strukturerad vardag för brukarna.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet.
Har förmåga att arbeta strukturerat och bemöta varje individ med empati och respekt.
Har god samarbetsförmåga.
Är flexibel och stresstålig.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Har B-körkort.
Meriterande
Relevant YH-utbildning eller högskoleutbildning inom området.
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar, särskilt autism.
Utbildning i alternativ kommunikation, specialpedagogik eller lågaffektivt bemötande.
Kunskaper i tydliggörande pedagogik.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på 100 % från 1 september 2026 till och med 31 maj 2027. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Arbetstiden är schemalagd och kan variera mellan dag, kväll, natt samt helgtjänstgöring. Vi erbjuder en god gemenskap och möjlighet att utvecklas inom ett framtidsyrke.
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Innan anställning ska ett giltigt registerutdrag från belastningsregistret uppvisas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hällefors Kommun
(org.nr 212000-1942), https://hellefors.se/ledigajobb
Sikforsvägen 7 (visa karta
)
712 83 HÄLLEFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verksamhet Omsorg, Lss / Lass, Boende Lss Kontakt
Eva Kuusisto 0591-64329 Jobbnummer
9953883