Stödassistent till Frillebo gruppbostad
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2026-07-28
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Rollen som stödassistent hos oss
När du jobbar på Frillebo gruppbostad blir du en del av ett team vars dagliga uppdrag är att tillgodose stöd i vardagen för varje enskild individ, såsom personlig omvårdnad, stöd under fritidsaktiviteter, i och utanför hemmet. Här bor personer med varierande funktionsnedsättningar med en viss spridning av stödbehov. Du bidrar till trygghet och delaktighet genom ett lyhört, smidigt och professionellt bemötande. I ditt arbete ingår att vara kontaktperson och upprätta individuella genomförandeplaner samt föra social dokumentation. Vi arbetar utifrån lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik samt AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation). Läkemedelshantering ingår normalt i uppdraget efter avklarat prov och delegering via sjuksköterska.Publiceringsdatum2026-07-28Profil
Du har förmåga att organisera och planera ditt arbete och skapa en trivsam miljö omkring dig. Du har en positiv grundsyn och har lätt för att arbeta i team, då samarbete är en nyckelfaktor. Känner du igen dig i beskrivningen tror vi att du kommer trivas väl hos oss. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
är utbildad stödassistent/undersköterska på lägst gymnasienivå med inriktning mot omvårdnad, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har erfarenhet från arbete med liknande målgrupp
har vana av dokumentation enligt gällande lagstiftning
Det är meriterande:
om du har erfarenhet inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik samt AKK
om du tidigare har jobbat med läkemedel
Läs gärna mer om oss
Frillebo gruppbostad | Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder tre tillsvidareanställningar på heltid med start 14 september 2026.
Ditt arbetsschema kommer innefatta jobb på dag, kvällstid och varannan helg.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 7 augusti. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
Enhetschef
Madeleine Mijic 0300835126 Jobbnummer
10013938