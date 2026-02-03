Stödassistent till Frillebo gruppbostad
2026-02-03
Rollen som stödassistent hos oss
När du jobbar på Frillebo gruppbostad blir du en del av ett team vars dagliga uppdrag är att tillgodose stöd i vardagen för varje enskild individ, såsom personlig omvårdnad, stöd under fritidsaktiviteter, i och utanför hemmet.
Här bor personer med varierande funktionsnedsättningar med en viss spridning av stödbehov. Du bidrar till trygghet och delaktighet genom ett lyhört, smidigt och professionellt bemötande. I ditt arbete ingår att vara kontaktperson och upprätta individuella genomförandeplaner samt föra social dokumentation. Vi arbetar utifrån lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik samt AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation). Läkemedelshantering ingår normalt i uppdraget efter avklarat prov och delegering via sjuksköterska.Publiceringsdatum2026-02-03Profil
Du har förmåga att organisera och planera ditt arbete och skapa en trivsam miljö omkring dig. Du har en positiv grundsyn och har lätt för att arbeta i team, då samarbete är en nyckelfaktor. Vi önskar att just du, härliga medarbetare, kommer till jobbet med energi och vilja till stort engagemang. Känner du igen dig i beskrivningen tror vi att du kommer lyckas väl hos oss. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad stödassistent/undersköterska på lägst gymnasienivå med inriktning mot omvårdnad, pedagogik eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- har erfarenhet från arbete med liknande målgrupp
- har vana av dokumentation enligt gällande lagstiftning
Det är meriterande:
- om du har erfarenhet inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik samt AKK
- om du tidigare har jobbat med läkemedel
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/funktionsnedsattning/boende-for-personer-med-funktionsnedsattning/grupp--och-servicebostader/frillebo-gruppbostadhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-individ--familjeomsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Ditt arbetsschema kommer innefatta jobb på dag, kvällstid och varannan helg.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 17 februari. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/61". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Enhetschef Pierre Coder 0300-837303 Jobbnummer
9721434