Stödassistent till Föreningsgatans gruppbostad
2025-09-24
Beskrivning av verksamheten
Avdelning för funktionshinder är ett område inom socialtjänsten som ger stöd och service till vissa funktionshindrade. Verksamheten grundar sig på LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Föreningsgatans gruppbostad är boenden enligt LSS.
• Arbetsuppgifter
Som stödassistent inom avdelning för funktionshinder ska du kunna ge ett individuellt utformat stöd. Du ska handleda brukaren i den dagliga livsföringen och arbeta strukturerat utifrån dennes behov samt enligt lagens mål och intentioner. Du ska både kunna arbeta självständigt och samverkan med andra och även ha ett professionellt arbetssätt och bemötande. Du har även uppdraget som kontaktperson och i detta ingår att tillsammans med brukaren, andra professioner och företrädare upprätta/följa upp och arbete utifrån genomförandeplan. I verksamheten använder vi dokumentationssystemet Combine. I ditt arbete ingår även att handleda/stödja/följa med på och planera aktiviteter samt ge stöd till brukaren i skötseln av dennes hem. I verksamheten finns gemensamhetsytor och lokaler som du tillsammans med övriga i arbetsgruppen ansvarar över. Kvalifikationer
Vi söker dig med omvårdnadsutbildning med inriktning mot funktionshinder eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Kunskaper om funktionshinder/utvecklingsstörning/autism samt utbildning/erfarenhet av olika metodiker anpassade för personer med funktionsnedsättning är meriterande. Du ska ha kunskap om dokumentation enligt gällande lagstiftning. Som person är du lugn, trygg och säker i din roll samt har en god förmåga att kunna agera på ett professionellt sätt i samtliga uppkomna situationer. I verksamheten förekommer fysiska aktiviteter tillsammans med brukare och du måste därför ha en grundläggande fysisk förmåga samt intresse av att planera och utföra aktiviteter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag från belastningsregister är ett krav.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
100% tillsvidare
Arbetstiden är schemalagd dag/kväll och helg.
Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan. Lön enligt avtal.
Tillträde / Ansökan
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Upplysningar
Enhetschef Therese Olausson
0970-818516Therese.olausson@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret (Tv, visstids, längre vik)
Friskvårdstimme (tv, visstids, längre vik)
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng (tv och visstids, längre vik)
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening) (alla medarbetare)
Möjlighet till semesterväxling (ej ferietjänst, Pan, Bea, ej tjänat in full semester under året)
