Stödassistent till Fjällängens gruppbostad
2026-02-24
Om jobbet
Vi söker nu en stödassistent som vill vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för våra hyresgäster på Fjällängen.
Fjällängen ett boende med särskild service (BmSs) med inriktning autism- och intellektuella funktionsnedsättningar.
På Fjällängen bor 6 vuxna personer med fysiska samt psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar med stor variation utifrån sociala förmågor och autismspektrum. Här erbjuds hyresgästerna stöd dygnet runt utifrån deras olika behov.
Det är viktigt att skapa trygghet på boendet för hyresgästerna och undvika all onödig stress då det kan påverka stödet och bemötandet gentemot hyresgästerna. Hyresgästerna är i fokus och vi arbetar lågaffektivt och bemöter hyresgästerna med respekt.
Metoder vi använder i vårt arbete är tydliggörande pedagogik och alternativ kompletterande kommunikation. Flera av våra hyresgäster har inget verbalt språk. Bildstöd används för att öka brukares delaktighet och självbestämmande över sin vardag. Med en tydlig omgivning så stöttar vi hyresgästerna i att sortera intryck. Tydliggörande pedagogik handlar om att svara på frågor och ge svar för att göra dagen begriplig, hanterbar och meningsfull.
I ditt ansvar ingår att vara kontaktpersonal. Det ingår även att upprätta genomförandeplaner tillsammans med hyresgästen och pedagog samt dokumentera ditt arbete.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg. Vi utgår från hyresgästernas behov och behöver anpassa arbetstider utifrån det.
Om dig
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- och pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Kurserna ska vara inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit. Erfarenhet av och god förmåga att arbeta med social dokumentation är också ett krav.
Det är ett krav att du har flera års erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning och autism samt att du har erfarenhet av att arbeta med AKK.
Det är meriterande att du har praktisk kunskap LAB (lågaffektivt bemötande), ESL (Ett självständigt liv), Tydliggörande pedagogik, IBIC (Individens behov i centrum) och MI (Motiverande samtal). Det är även meriterande att du är simkunnig då vi har simning som stående aktivitet varje vecka.
Du som söker tar ansvar för både egna och gemensamma arbetsuppgifter och sätter alltid de vi är till för i fokus. Du driver din utveckling genom att lära nytt, komma med idéer och aktivt följa omvärlden. Du samarbetar väl genom att lyssna, visa respekt och arbeta för att nå vårt gemensamma uppdrag.
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/550".
Göteborgs Kommun
Förvaltningen för funktionsstöd
Draginja Dimic draginja.dimic@funktionsstod.goteborg.se 031-3651466
