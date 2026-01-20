Stödassistent till fina Sällebråtens gruppbostad
2026-01-20
Sällebråten är en gruppbostad enligt LSS 9 § 9 där målgruppen är vuxna personer med intellektuella funktionsvariationer och /eller autismliknande tillstånd. Alla bor i egna lägenheter i nära anslutning till gemensamma lokaler, med tillgång till personal dygnet runt.
Sällebråten ligger naturskönt, nära Lidhult, mellan Halmstad och Ljungby.
Du kommer att arbeta med att motivera, träna och stödja våra boende i vardagliga sysslor, fritidssysselsättningar och andra gemensamma aktiviteter. Du kommer att arbeta tillsammans med positiva och engagerade medarbetare, samt ha möjlighet till egna initiativ och inflytande över ditt arbete.
Du ser möjligheter och tar egna initiativ. Du har en positiv grundsyn, är lyhörd och har respekt och engagemang för våra boende. Du har lätt för att samarbeta med andra och ser det som självklart att bidra till ett trivsamt arbetsklimat.
Utbildning som undersköterska, eller annan likvärdig utbildning, är meriterande
Du måste kunna kommunicera väl i det svenska språket, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
2 tjänster
Vikarier, Intermittent anställning, timmar efter behov
Både dag och kvällsturer, sovande natt (jour, bilaga J) samt helgpass.
Referenser önskas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: naim@sallebraten.se Arbetsgivare Sällebråtens Gruppbostad AB
(org.nr 556485-3207)
Sällebråten Gruppbostad
341 72 LIDHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platsansvarig
Naim Tahiraj naim@sallebraten.se Jobbnummer
9694861