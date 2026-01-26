Stödassistent till enskilt boende utanför Laholm
2026-01-26
Assistans I Halmstad AB grundades 2008. Vi arbetar efter en tydlig uttalad värdegrund och vi gör allt för att skapa de bästa förutsättningar för en individanpassad personlig assistans utifrån varje individs unika behov.
Jag är en ung man med autism och utvecklingsstörning. Jag är 27 år och bor i hus utanför Laholm med stor inhägnad trädgård, jag tycker om hundar och hundpromenader, så har du en trevlig familjehund går det bra att ta med den till jobbet.
Har inget direkt talande språk men kommunicerar med enstaka ord, pekar och använder bilder. Jag förstår tydligt talat språk, men du måste tala perfekt svenska för att jag ska förstå.
Jag behöver ganska mycket hjälp i min dagliga livsföring, som hygien och toalettbesök, men klarar också en del själv med verbalt stöd.
I hemmet behöver du hjälpa mig med matlagning, städning, tvätt och något trädgårdsarbete.
Vi söker en medarbetare.
Du som söker ska vara glad och ansvarstagande. Du ska vara lyhörd och positiv i ditt bemötande. Du kan organisera dina arbetsuppgifter och har förmågan att vara flexibel när situationen kräver det. Du ska kunna följa med mig på aktiviteter, som ridning och bad. Du kan därför inte vara allergisk mot djur. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: frederiksen.helle@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Halmstad AB
(org.nr 556732-6193)
312 94 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Helle Johansson 0732262131 Jobbnummer
