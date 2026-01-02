Stödassistent till daglig verksamhet Spira
Linköpings kommun / Vårdarjobb / Linköping Visa alla vårdarjobb i Linköping
2026-01-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Din roll som stödassistent är att stödja deltagarna i deras dagliga verksamhet genom ett pedagogiskt arbetssätt och lågaffektivt bemötande. Ditt ansvar är att hitta lämpliga arbetsuppgifter utifrån varje individs förmåga och intressen. Vi skapar individuella scheman, checklistor och handlingsplaner i arbetet för att stödja personens egna förmågor. Målsättningen är att ge/erbjuda sysselsättning som, utifrån individens förmågor och önskemål, lyfter självkänslan och ökar självförtroendet. Det pedagogiska arbetet präglas av att arbeta för att stärka individens delaktighet och självständighet i så stor utsträckning som möjligt.
Din arbetsplats
Avdelning LSS inom Socialförvaltningen erbjuder på social- och omsorgsnämndens uppdrag verksamheter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi ansvarar för grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet, korttidsavlösning, kultur- och fritidsverksamhet samt anhörigvård. Spira är en daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsvariation samt autism och som har LSS-beslut.
Som medarbetare på Spiras dagliga verksamhet handleder du arbetstagare med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller inom autismspektrum. Arbetet kräver stor tydlighet och förmåga att arbeta lågaffektivt. Spira är en liten grupp för den som behöver mycket stöd och har utrymme för fem arbetstagare med fyra medarbetare, varav tre är stödassistenter och en är stödpedagog. Aktiviteterna för arbetstagarna består bland annat av promenader i närområdet, åka på utflykt med bilen, åka till skogen eller vara i vår lokal och ha aktiviteter som exempelvis måla, laga mat eller lyssna på musik. Vår lokal finns i Tornby och vi arbetar dagtid måndag till fredag.
Du som söker
Vi söker dig som har gått vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som bedöms likvärdig samt har erfarenhet av att jobba med personer med intellektuell funktionsnedsättning och inom autismspektrum.
Lågaffektivt bemötande tillämpas i stor utsträckning i verksamheten och det är därför krav att du har erfarenhet och/eller kunskap inom detta. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta utifrån IBIC (Individens Behov I Centrum). Vidare är det önskvärt om du har kunskap inom alternativ kompletterande kommunikation samt pedagogiskt arbetssätt. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera i journalsystem och/eller erfarenhet av att arbeta med genomförandeplaner.
Då arbetet innefattar mycket kontakter och dokumentation är det krav på god svenska i såväl tal som skrift samt god datorvana då dokumentationen sker i digitala system. B-körkort är ett krav då bil används i tjänsten.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt samt har förmåga att anpassa ditt sätt att kommunicera. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16494
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Daniel Eriksson daniel.eriksson@linkoping.se 0731516541 Jobbnummer
9667780