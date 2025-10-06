Stödassistent till daglig verksamhet i Stallarholmen
2025-10-06
Interaktion med våra brukare och gott samarbete är en del av vår vardag. Trygga och stimulerande miljöer för våra brukare är vårt mål. Vill du arbeta som stödassistent i en utvecklande miljö? Då kan detta vara något för dig!
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till en meningsfull sysselsättning och att stimuleras, att utvecklas och att känna oss värdefulla. Daglig verksamhet enhet 1 inom verksamhetsområde Funktionsstöd är en av tre enheter som bedriver Daglig verksamhet i Strängnäs kommun. Enheten har i dag 19 medarbetare fördelat på 5 verksamheter utspridda i Strängnäs kommun. Gemensamt för hela enheten är att det finns gediget engagemang och ett stort fokus på brukarna och deras behov. Utifrån det arbetar vi på ett strukturerat sätt för att utveckla verksamheterna och göra anpassningar med hänsyn till den enskildes förutsättningar.
Vi ska nu utveckla en ny verksamhet och söker dig som vill vara med. Vår nya verksamhet kommer vara placerad i Stallarholmen och vara specialanpassad utifrån två unika brukares behov. Initialt kommer arbetsgruppen bestå av tre kollegor, men på sikt kommer ni bli fler och utgå från egna lokaler. Fram till dess så kommer daglig verksamhet utformas utifrån individuella behov och därför bedrivas i närområdet från brukarnas hem.
Tycker du att det låter spännande att vara med att forma och utveckla en ny verksamhet hoppas vi att du söker till oss!Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som stödassistent är du, tillsammans med dina kollegor en del i utvecklingen av vårt nya arbetssätt och inriktning. Du kommer arbeta nära brukarna och dina kollegor för att tillsammans hitta de metoder och arbetssätt som passar brukarna bäst. I ditt arbete utgår du från brukarens genomförandeplan och du är delaktig och ansvarig för att upprätta och följa upp denna. Detta för att brukaren ska få en trygg och stimulerande miljö med meningsfull sysselsättning. Det ingår även visst omvårdnadsarbete i ditt arbete samt att hantera delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter.
I ditt dagliga arbete behöver du ha fokus på lågaffektivt bemötande, vara lösningsorienterad, ha tålamod och njuta av att spendera mycket tid utomhus oavsett väder och årstid. Att ta långa promenader i skog och mark kommer ske dagligen. Du behöver vara bekväm och kunnig i tydliggörande pedagogik och att använda tecken som stöd för att kunna utföra arbetet på bästa sätt. Du behöver vara bekväm med att anpassa ditt arbetssätt så du och dina kollegor arbetar lika för att minska risken för utmanande beteenden.
Att samverka med den enskilde, företrädare, anhöriga, boendepersonal samt andra personer i personens nätverk ser du som en självklarhet för att lyckas på bästa sätt i ditt kommande uppdrag. I rollen ingår också ett nära samarbete med enhetschef och övriga kollegor inom området daglig verksamhet och sysselsättning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* yrkestitel Undersköterska, eller avslutat gymnasieprogram Barn och fritidsprogrammet, med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete alternativt annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* minst ett års erfarenhet av att arbete med vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.
* erfarenhet av att arbeta med personer som har ett beteende som utmanar oss.
* minst ett års erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik och AKK.
* god datorvana.
* god förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift i det svenska språket.
* B-körkort och god körvana.
Du måste också trivas med och klara av att gå långa promenader och vara ute oavsett väder.
Vi ser det också som meriterande om du har:
* utbildning i TAKK.
* erfarenhet av liknande arbete.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi kommer lägga stor vikt vid dem! Som person är du lugn, trygg i dig själv och lyhörd. Du har lätt för att förstå och sätta dig in i andra människors känslor och beteende. Du har inga problem att arbeta självständigt men ser också dig själv som en lagspelare. Samverkan och goda relationer ser du som en förutsättning för att lyckas. Du har lätt för att uppmuntra goda prestationer och för att kommunicera med kollegor och brukare. Du är också flexibel och ser lösningar snarare än hinder och problem. Du är pedagogisk och har lätt för att motivera andra. Att jobba målinriktat är för dig en självklarhet och du har förmåga att hålla kvar blicken på målet även om vägen dit ibland är krokig.
Låter detta spännande? Du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
