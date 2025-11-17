Stödassistent till daglig verksamhet i Rydebäck
2025-11-17
Vill du som stödassistent vara med och skapa en meningsfull tillvaro? Då är du välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Blidögatan 1 är en daglig verksamhet som ligger i Rydebäck, söder om Helsingborg. Verksamheten riktar sig till individer med behov av fysiskt stöd och stora omvårdnadsbehov.
Här genomför vi olika aktiviteterna både enskilt och i grupp, beroende på hur det passar deltagaren. Vi arbetar bland annat efter den så kallade Snoezelmetodiken som innebär att deltagarna får uppleva sinnesstimulering på olika nivåer i en anpassad miljö.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Som stödassistent hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Att arbeta med människor med olika intellektuella funktionsnedsättningar är ett brett, blandat och utmanande arbete som ställer stora krav på engagemang, bemötande, samarbete och uthållighet. Du kommer att vara våra deltagares förlängda arm i vardagen, vilket kan vara att du stödjer deltagarna i olika aktiviteter, med hygienen, hjälper till vid måltider och ser till att medicin tas utifrån behov.
Vi arbetar med stor respekt för deltagarens integritet och med delaktighet som fokus utformar du stödet efter deltagaren. Du upprättar och följer genomförandeplanerna hos varje deltagare så att de får ett så gott liv som möjligt.
Arbetet planeras, dokumenteras och följs noggrant upp, därför är det viktigt att du känner dig säker i dokumentation.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet alternativt läst barn- och fritidsprogrammet med inriktningen socialt och pedagogiskt arbete.
Vi förutsätter att du har goda kunskap och erfarenhet av att arbeta med personer med autism samt med omfattande omvårdnadsbehov. Utöver det är du trygg i att hantera tunga lyft med hjälp av lift.
För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du även ha grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana, goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt B-körkort.
Det är meriterande om du erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik och TAKK.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi behöver dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du behöver ha förmågan att möta varje individ utifrån deras behov och önskemål. Du kommer att ingå i ett sammanhang där det ställs höga krav på samarbetsförmåga och ansvarstagande. Du är trygg i din yrkesroll, pålitlig och har ett flexibelt och situationsanpassat arbetssätt.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Tillträdesdatum: 2026-01-07
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Lön enligt överenskommelse
