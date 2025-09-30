Stödassistent till Daglig verksamhet i Askim
Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2025-09-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-30Om företaget
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.
Vill du vara med och utveckla vår dagliga verksamhet Badviken?
Vi söker nu en engagerad och kreativ medarbetare som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Här får du möjligheten att vara delaktig i att bygga upp en meningsfull och trygg miljö för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.Om tjänsten
Som stödassistent på Badviken kommer du att arbeta direkt med våra brukare och utgå från deras individuella behov, intressen och förmågor. Din roll innebär att skapa en meningsfull arbetsdag och stödja brukarna i att bli så självständiga som möjligt. Med ditt tålamod och din kreativitet bidrar du till en verksamhet som erbjuder tydliga rutiner, trygghet och glädje.
I våra lokaler vill vi låta musik, skapande och kreativitet bli en naturlig del av verksamheten. Här får du chans att vara med och utveckla aktiviteter som inkluderar allt från konst och hantverk till musikaliska inslag som inspirerar och stimulerar våra brukare. Samtidigt är det viktigt att du är bekväm med och har förståelse för att arbeta med personer som har utmanande beteende.
Du kommer att arbeta dagtid, måndag till fredag, i en miljö där vi värdesätter samarbete, trygghet och utveckling. Som en del av vårt team har du tillgång till nära metodhandledning och stöd från stödpedagog och metodhandledare.
Vi söker dig som:
• Har en pedagogisk- eller vård och omsorgs utbildning (t.ex. stödassistent, undersköterska, fritidspedagog eller annan likvärdig utbildning).
• Har erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.
• Har kunskap om att hantera och förebygga utmanande beteende samt arbetar med metoder som lågaffektivt bemötande, AKK och tydliggörande pedagogik.
• Har intresse och kunskap av att skapa en kreativ och varierad vardag för brukarna genom musik och skapande aktiviteter.
• Är tålmodig, ansvarstagande och positiv i ditt bemötande.
Vi erbjuder:
• En arbetsplats där du får använda din kreativitet och ditt engagemang för att skapa meningsfulla aktiviteter tillsammans med övriga kollegor!
• Arbete i en vacker och miljö nära Askimsbadet, med möjligheter till utomhusaktiviteter som promenader och utesysslor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser fram emot att höra hur just du kan bidra till vår verksamhet.
Välkommen med din ansökan!
Det här får du hos oss
- Nära ledarskap.
- Pedagogisk handledning och vägledning.
- Friskvårdsbidrag.
- Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Vill du veta mer om våra verksamheter och hur vi jobbar?
Läs mer på vår hemsida https://betaniahemmet.se/ Ersättning
Månadslön , Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/73". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna Arbetsplats
Föreningen Betaniahemmet Kontakt
Ann-Louise Lillberg ann-louise.lillberg@betaniahemmet.se Jobbnummer
9534177