Stödassistent till daglig verksamhet Fanfaren
2026-01-30
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!
Som stödassistent är din uppgift att stödja arbetstagarna i deras dagliga arbete genom ett pedagogiskt arbetssätt och ett lågaffektivt bemötande. Vi skapar bland annat individuella scheman, checklistor och planer i arbetet för att stödja personens egna förmågor. Vi dokumenterar i Treserva och arbetar utifrån genomförandeplaner.
Fanfaren arbetar utifrån IBIC (Individens behov i centrum) där insatsernas omfattning och innehåll utformas tillsammans med arbetstagaren. Målsättningen är att erbjuda sysselsättning som utifrån individens förmågor och önskemål lyfter självkänslan och ökar självförtroendet. Det pedagogiska arbetet präglas av att arbeta för att stärka individens delaktighet och självständighet i så stor utsträckning som möjligt. För oss är det viktigt att hålla en god kvalitet i våra verksamheter. Vi arbetar bland annat med TSS (tecken som stöd) och lågaffektivt bemötande. På Fanfaren arbetar vi dagtid, måndag till fredag, kl. 7.30-16.00.
Din arbetsplats
Avdelningen LSS tillhör Socialförvaltningen och ansvarar för att personer enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) får sina insatser. Daglig verksamhet vänder sig till personer med funktionsnedsättning som behöver stöd som kan vara i form av omvårdnad eller handledning på arbetet. På de flesta dagliga verksamheter krävs ett LSS-beslut. Avdelning LSS har ett 30-tal dagliga verksamheter med många olika inriktningar. Vi arbetar i team och tillsammans skapar vi bra dagar med våra brukare.
Vi söker nu en stödassistent till Fanfaren - en daglig verksamhet belägen i natursköna Lambohov. Här blir du en del av en liten och engagerad arbetsgrupp på fem personer, bestående av både stödassistenter och en stödpedagog. Verksamheten ligger nära Lambohovs centrum och vi arbetar på fasta scheman under dagtid. Vi ger ut tidningen Fanfaren fyra gånger per år. Arbetet innebär daglig användning av datorer, artikelskrivande och pedagogiskt stöd. Vi tror att du som har ett intresse för både media och pedagogik kommer att trivas i vårt team.
Du som söker
För att lyckas i rollen ser vi att du är utbildad inom vård och omsorg eller barn och fritid. Vi värdesätter särskilt om du har arbetat med autism och tidigare och känner dig trygg i ett pedagogiskt och lågaffektivt förhållningssätt.
Då digitalt skapande är en central del av vår vardag, söker vi dig som trivs med välfärdsteknik och iPads som pedagogiska verktyg. Deltagarna i den dagliga verksamheten utför huvudsakligen skriftligt arbete vid dator, vilket förutsätter att du som söker tjänsten har god datorvana och förmåga att arbeta i digitala system. Arbetet kräver goda kunskaper i det svenska språket för att säkerställa trygg kommunikation och dokumentation. Vi ser det som ett extra plus om du har erfarenhet av IBIC och Treserva, eller om du är bekant med tecken som stöd (TSS). Meriterande med B-körkort då resor kan förekomma i tjänsten.
Du skapar delaktighet och samsyn kring verksamheten och är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är också trygg, stabil, har självinsikt, arbetar bra med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. För att lyckas i rollen tar du egna initiativ, sätter igång aktiviteter i samverkan med dina kollegor och har även god förståelse för hur människan tar till sig kunskap samt om människors olika förutsättningar. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16495
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
