Stödassistent till daglig verksamhet
Borlänge kommun, Omsorgsförvaltningen/funktionshinderomsorgen / Vårdarjobb / Borlänge Visa alla vårdarjobb i Borlänge
2026-07-03
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Vi söker en stödassistent till Skogstäppans dagliga verksamhet LSS som riktar sig till brukare med beslut enligt LSS. Verksamheten anpassas efter brukarens individuella förutsättningar och behov, med målet att skapa en trygg och utvecklande vardag.
Arbetet innebär att ge stöd i såväl individuella aktiviteter som i sociala sammanhang. I verksamheten används kognitiva hjälpmedel såsom tecken som stöd samt pictogram/bilder för att underlätta kommunikation och skapa en tydlig struktur i vardagen.
Utgångspunkten för arbetet är brukarens genomförandeplan, där insatser planeras och anpassas för att främja stimulans, gemenskap, delaktighet och möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Arbetet präglas av tydliga rutiner kombinerat med flexibilitet utifrån brukarens dagsform och behov.
Målet är att brukaren ska känna trygghet, bli delaktig i sin vardag och ges stöd att utveckla och bibehålla sina förmågor och sin självständighet.
Vi ser gärna manlig sökande utifrån ärendets karaktär.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som stödassistent ansvarar du för att ge individuellt anpassat stöd i brukarens dagliga liv. Arbetet är varierat och innebär att du planerar och genomför insatser utifrån brukarens behov och genomförandeplan. I arbetet behövs kreativa idéer och synsätt för att nå framsteg i arbetet med brukaren.
Du stöttar i vardagliga aktiviteter, sociala sammanhang och aktiviteter som bidrar till en meningsfull och aktiv dag.
I rollen ingår att:
• Upprätta och följa genomförandeplan
• Dokumentera insatser enligt gällande rutiner
• Samverka med anhöriga, kollegor och andra relevanta kontakter
• Bidra till en strukturerad, trygg och utvecklande miljö för brukarenKvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
• Barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, behandlingspedagogutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med personkretsen inom LSS
• Datorvana och erfarenhet av dokumentation
• B-körkort (manuell)
• Bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som arbetar flexibelt och lösningsorienterat med förmåga att anpassa dig efter förändrade behov och samtidigt arbeta strukturerat. Du har ett starkt engagemang för individen och ett tydligt fokus på brukarens bästa.
I rollen är det viktigt att kunna möta brukare med komplexa behov och varierande problematik på ett professionellt sätt. Samarbete, ärlighet och empati är grundläggande värden i ditt arbetssätt. Du har god förmåga att sätta dig in i andra människors situation och är lyhörd i ditt stöd för att hjälpa den enskilde att klara olika arbetsuppgifter.
Du kan anpassa ditt bemötande efter den person du möter och har en kreativ och lösningsfokuserad inställning för att nå önskade resultat. Vidare tar du eget ansvar för verksamheten och dess utveckling samt bidrar med idéer som driver arbetet med brukarna framåt.
Meriterande kvalifikationer:
• Utbildning i lågaffektivt bemötande
• AKK/TAKK
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde snarast.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Ansök om utdrag redan idag då det kan ta flera veckor. Ansök utdraget via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335571". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
Röda vägen 50 (visa karta
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781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Omsorgsförvaltningen/funktionshinderomsorgen Kontakt
Enhetschef
Elin Johansson +4624374526 Jobbnummer
9991500