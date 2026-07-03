Stödassistent till daglig verksamhet
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2026-07-03
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Vill du som stödassistent vara med och skapa en trygg och meningsfull tillvaro? Då är det dig vi söker till vår dagliga verksamhet på onsdagsgatan! Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Onsdagsgatan är en daglig verksamhet som riktar sig till personer med stort behov av stöd. Vi arbetar enskilt med en tydlig struktur för att skapa trygghet och helhet för våra deltagare. Vi har ofta aktiviteter utomhus som exempelvis promenader, att gå i skogen eller andra små utflykter.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kommer att vara våra deltagares förlängda arm i vardagen, vilket innebär att du ger stöd vid olika aktiviteter, med hygienen, vid måltider och ser till att medicin tas utifrån behov.
Struktur och rutiner är nyckelord för att vår verksamhet ska fungera, därför arbetar vi med tydliggörande pedagogik. Utmanande beteende är förekommande och vi arbetar med lågaffektivt bemötande för att verka balanserande vid svåra situationer och konflikter.
Du arbetar för att skapa omsorg av god kvalitet och du förväntas arbeta med alla sinnen för att bidra till ett rikt, aktivt och självständigt liv för våra deltagare. Vi arbetar med stor respekt för deltagarens integritet och arbetsuppgifterna är anpassade efter deltagarnas intressen, behov och förutsättningar. Du förväntas vara ute i alla väder, både på korta och långa promenader.
Du upprättar och följer genomförandeplanerna hos varje deltagare. Arbetet planeras, dokumenteras och följs noggrant upp, därför är det viktigt att du känner dig säker i dokumentation.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet alternativt läst barn- och fritidsprogrammet med inriktningen socialt och pedagogiskt arbete. Vi förutsätter att du har goda kunskaper och erfarenhet av arbete inom LSS sedan tidigare.
För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du även ha:
erfarenhet av att arbeta med personer med utmanande och utåtagerande beteende
grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort för manuell växellåda och kunna cykla.
Det är meriterande med erfarenhet av autism, tydliggörande pedagogik samt grundläggande kunskaper om kognitiva funktionsnedsättningar.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och möter varje deltagare utifrån deras behov och önskemål. Du är trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet och struktur. Vidare behöver du vara mycket inkännande och kunna läsa av våra deltagares behov. Du är trygg i din yrkesroll, pålitlig och har ett flexibelt och situationsanpassat arbetssätt.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Under ansökningstiden är det en kollega till ordinarie enhetschef som kommer att kunna svara på eventuella frågor.
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Annika Rosvall annika.rosvall@helsingborg.se +46730754180 Jobbnummer
9990457