Stödassistent till daglig verksamhet
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Falkenberg
2026-03-20
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Som stödassistent inom Funktionsstöd är du intresserad av ett utvecklande och mångsidigt arbete, där vi är med och definierar och upprätthåller förutsättningar för trygghet, självbestämmande, livskvalitet och glädje för våra brukare.
Arbetet går ut på att ge stöd och service till våra deltagare när de är på daglig verksamhet, för att skapa möjligheter till en fungerande och stimulerande vardag. Arbetsuppgifterna består av t.ex. planering av och stöttning vid genomförande av individuellt utformade arbetsuppgifter, personlig omvårdnad, socialt stöd och andra insatser som utformas efter varje enskild individs behov och förutsättningar. Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt med brukaren i fokus.
Vårt fokus är att erbjuda olika arbetsinriktningarsamt stötta våra deltagare till en meningsfull sysselsättning.
I ditt uppdrag ingår även ett kontaktmannaskapsansvar, upprättande av genomförandeplan, dokumentation, utförande av delegerade insatser, kontakt med deltagarnas nätverk, såsom boendepersonal, närstående och HSL team samt eventuell tjänstgöring på någon av våra andra enheter om behovet uppstår.
Målgruppen på daglig verksamhet är personer med olika typer av funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa. Det är av stor vikt att kunna hantera kommunikationssvårigheter hos våra deltagare, samt att ha en god förmåga att arbeta på ett tydliggörande sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är utbildad undersköterska eller barnskötare.
* har väl dokumenterade kunskaper och flerårig erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning.
* har erfarenhet av att kunna möta och motivera personer med psykisk ohälsa.
* har goda datorkunskaper och erfarenhet av dokumentation samt upprättande av genomförandeplan.
* har god samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera rakt och tydligt.
B-körkort är ett krav.
Kunskap inom snickeri, musik, kultur, hantverk och skapande kan vara meriterande likväl tidigare arbetslivserfarenheter inom olika branschinriktningar. Även erfarenhet av att ha arbetat med tydliggörande pedagogik/AKK och eller Teckenspråk är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att möjliggöra sysselsättning på heltid så ingår även eventuellt tjänstgöring på någon av våra andra enheter på daglig verksamhet, då vi bemannar områdets olika verksamheter utifrån deltagarnas behov. Arbetstiden är förlagd till dagtid enligt schema, 40 timmar/vecka.
Före erbjudande om anställning ska du kunna uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister tillsammans med giltig fotolegitimation. Du beställer belastningsregistret via följande länk: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310021 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare 0346-88 60 00 Jobbnummer
9808891