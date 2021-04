Stödassistent till daglig verksamhet - Borlänge kommun, Sociala sektorn/funktionshinderomsorgen - Administratörsjobb i Borlänge

Borlänge kommun, Sociala sektorn/funktionshinderomsorgen / Administratörsjobb / Borlänge2021-04-14Vi söker en manlig stödassistent till Daglig verksamhet för brukare med LSS-beslut.Wallingården är en daglig verksamhet där man arbetar utifrån varje persons förutsättningar och behov.Man arbetar i två grupper, där brukaren arbetar både enskilt och i grupp. Vi arbetar mycket med kognitiva hjälpmedel som till exempel Handi. Varje brukare har en individuell genomförandeplan som ska ge meningsfull sysselsättning samt erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället.Vi arbetar med tydlig struktur och alla brukare har individuellt anpassade dagar.Vår målsättning är att brukaren ska känna sig trygg, vara delaktig och självständig.Självklart lockar vår värdegrund dig!Jag finns här för BorlängebonJag gillar utmaningarJag möter varje människa med öppenhet2021-04-14Arbetsuppgifter som stödassistent består av att tillsammans med dina medarbetare tillgodose brukarnas individuella behov av stöd i deras dagliga arbete. Arbetsuppgifterna är varierande och utifrån brukarnas enskilda behov av stöd där syftet är att öka den enskildes delaktighet och självständighet. Arbetet innebär att stötta brukarna i deras vardag och skapa en så meningsfull och bra tillvaro som möjligt.I enlighet med LSS och rätten för den som har personlig assistans att välja utförare söker vi en manlig stödassistent då du kommer att vara behjälplig vid exempelvis toalettbesök och vid bad.Du upprättar genomförandeplaner, dokumenterar och har kontakt med olika nätverk kopplat till uppdraget. Det är viktigt att du är engagerad och har fokus på brukarens bästa och arbetar individanpassat. Arbetet kan vara utmanande och varierande, därför behöver du ha ett följsamt arbetssätt men att du förhåller dig till de ramar som finns.Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete och pedagogiskt arbete,Vård- och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med psykiska och fysiska funktionshinder samt erfarenhet av arbete inom autismspektrat.I arbetet ställs det krav på att man använder dator som ett arbetsredskap t ex i fråga om mail och information. Man använder också datorn som ett verktyg i t ex skapande av rutiner och dokumentation.Dokumenterad erfarenhet av arbete med psykiska och fysiska funktionshinder är ett krav.Brukarna kan ha olika typer av funktionshinder därför ställs krav på tidigare erfarenhet av arbete med funktionshindradeArbetet ställer krav på kunskap om dokumentation som t ex social dokumentation och genomförandeplaner.Då kommunikationen är ett stort behov i gruppen, så krävs mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Kommunikation sker även via TAKK, tecken som stöd.Körkort B krävs. Bil och minibussar finns inom daglig verksamhet.PERSONLIGA EGENSKAPERProfessionellt och empatiskt förhållningssätt:Du ska ha ett professionellt förhållningssätt där samarbete, ärlighet och empati utgör grunderna i hur du bemöter andra i din yrkesroll. Detta är viktigt för att kunna bemöta människor med komplexa behov och olika problematik. Du behöver ha förmåga att sätta dig in i andra människors situation. Ha förmåga att stötta och motivera utifrån individens förutsättningar.Du är strukturerad men samtidigt lyhörd inför andra personers möjligheter och behov av stöd.Det är viktigt att kunna bemöta människor med komplexa behov och olika problematik. Du har ett gott omdöme och är ansvarsfull och lyhörd där du kan stötta den enskilde att klara olika arbetsuppgifterFörmåga att vara flexibel:För att kunna anpassa dig efter den du möter.Lösningsfokuserad:Du behöver ha förmåga att konstruktivt lägga fokus och energi på lösningar och önskat resultat.Kreativ förmåga:Det behövs kreativa idéer och ett kreativt synsätt på sitt arbete för att nå framsteg i arbetet med brukarna.Kurserna Hot och våld, Lågaffektivt bemötande ochFör att förebygga hot och våld är meriterande.ÖVRIGTFör den som erbjuds anställning ska ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas innan anställningen påbörjas https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.Välkommen med din ansökan!ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-28Borlänge kommun, Sociala sektorn/funktionshinderomsorgen5690694