Stödassistent till bostäder med särskild service i Mölnlycke
2025-08-27
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett spännande arbete där du tillsammans med kunniga och erfarna kollegor arbetar för att ge brukarna en trygg och god omvårdnad, stöd i vardagen samt en stimulerande fritid. Arbetet är omväxlande och planeras utifrån varje individs behov och förutsättningar. Du hjälper till med bland annat inköp, matlagning, städ och fritidsaktiviteter. I uppdraget ingår även social dokumentation och ombudsuppdrag samt medicinhantering enligt delegation. Vi arbetar lågaffektivt och strukturerat för att den enskilde ska få ett så självständigt liv som möjligt.
Arbetet kan ibland vara både utmanande och fysiskt krävande, vilket kräver att du behöver vara trygg i dig själv och sätter stort värde på samarbete. Orrekullens gruppbostad och ligger naturskönt i ett bostadsområde i Mölnlycke. Det är nära till buss som tar dig snabbt till Mölnlycke centrum eller Göteborg. Boendet och dess lägenheter är i markplan.
Härryda kommun arbetar med att minska andelen timanställda och istället öka grundbemanningen. Vi tillämpar därför samplanering, vilket innebär att du kommer att göra en del arbetspass på andra enheter, men din huvudsakliga arbetstid utförs på din så kallade hemmaenhet.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har en relevant utbildning tex stödassistent eller annan likvärdig utbildning. Du har en öppen inställning/attityd, bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö samt har förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du är en god kollega/samarbetspartner. Du ser möjligheter framför hinder och förstår att arbetet till stor del består av ett gott samarbete mellan dig och dina kollegor. I uppdraget ingår att ha god kunskap om de lagar vi arbetar efter och du har förmåga att omvandla teoretisk kunskap till ett praktiskt tillvägagångssätt i vardagen.Kompetenser
För att vara aktuell i rekryteringen ska du uppfylla nedan: Se över vilka krav som behövs
* Du har gått omvårdnadsprogrammet och är undersköterska/stödassistent. Alternativt har annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, exempelvis arbete med personer som har fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning samt inom autismspektrumområdet.
* Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt.
* Goda datorkunskaper.
Meriterande
* B-körkort.
* Du har erfarenhet av att jobba med, personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
* Du har erfarenhet av arbetsmetoderna lågaffektivt bemötande, AKK och tydliggörande pedagogik.
* Du känner till ESL, vård och stödsamordning samt MI.
* Du har erfarenhet av TimeCareMultiAccess och Treserva.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi tillämpar löpande urval.
För att få anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister "kontroll av egna uppgifter" uppvisas. Belastningsregister beställer du på polisens webbplats.
I den här rekryteringen tar vi inte emot personliga brev. Du kommer istället få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan. Svaren på frågorna används som del i urvalet tillsammans med ditt CV. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska.
ÖVRIGT
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke.
Din ansökan kommer du att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274419". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Enhetschef
Enhetschef
Jörgen Rabén Hallberg Jorgen.raben.hallberg@harryda.se 031-724 86 97
9477503