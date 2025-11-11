Stödassistent till bostad med särskild service i Mölnlycke
2025-11-11
Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett spännande arbete där du tillsammans med kunniga och erfarna kollegor arbetar för att ge brukarna en trygg och god omvårdnad, stöd i vardagen samt en stimulerande fritid. Arbetet är omväxlande och planeras utifrån varje individs behov och förutsättningar. Du hjälper till med bland annat inköp, matlagning, städ och fritidsaktiviteter. I uppdraget ingår även social dokumentation och ombudsuppdrag samt medicinhantering enligt delegation. Vi arbetar lågaffektivt och strukturerat för att den enskilde ska få ett så självständigt liv som möjligt.Arbetet kan ibland vara både utmanande och fysiskt krävande, vilket kräver att du behöver vara trygg i dig själv och att du har lätt för att samarbeta.
Härryda kommun arbetar med att minska andelen timanställda och istället öka grundbemanningen. Vi tillämpar därför samplanering, vilket innebär att du kommer att göra en del arbetspass på andra enheter, men din huvudsakliga arbetstid utförs på din så kallade hemmaenhet.Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som både har lust och förmåga att arbeta i team, men som även självständigt kan ta ansvar. Det är viktigt att du har en positiv grundinställning och ser möjligheter snarare än omöjligheter. Du behöver ha ett öga för vad som behöver göras och kunna ta egna initiativ. Det viktigt att både ha bra arbetskollegor och att du själv vara en för att tillsammans skapa ett gott arbetsklimat. Har du dessutom en stor portion humor är det en fördel!
KompetenskravFör att vara aktuell i rekryteringen ska du uppfylla nedan:
• Du har gått omvårdnadsprogrammet och är undersköterska/stödassistent eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt.
• Goda datorkunskaper
Meriterande
• B-körkort
• Du har erfarenhet av att jobba med, personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• Du har erfarenhet av arbetsmetoderna lågaffektivt bemötande, AKK och tydliggörande pedagogik.
• Du har erfarenhet av TimeCareMultiAccess och Treserva.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi tillämpar löpande urval.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Svaren på frågorna används som del i urvalet tillsammans med ditt CV. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska.Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke.Din ansökan kommer du att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Ann-Sofie Lundh ann.sofie.lundh@harryda.se 031-724 67 51
