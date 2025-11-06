Stödassistent till Boendestödet i sydvästra Göteborg
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2025-11-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Om jobbet
I tjänsten som stödassistent inom Boendestödet kommer du att ge stöd, service och omvårdnad till vuxna med psykiska, intellektuella och neuropsykiska funktionsnedsättningar.
Stödet ges inom alla livsområden och sker oftast i den enskildes hem.
Uppdraget syftar till att motivera och stärka varje persons egna resurser. Stödet utgår från genomförandeplaner som är gjorda tillsammans med brukarna.
I arbetet ingår att tillsammans med våra brukare bistå i alla sysslor som utförs i ett hem, myndighetskontakter samt att lotsa och visa arenor i närmiljön och stödja brukaren för en meningsfull fritid eller sysselsättning.
I det dagliga arbetet ingår samarbete med kollegor inom enheten och med viktiga kontakter utanför hemmet, samt social dokumentation, och delegerande sjukvårdsinsatser. Arbetet innehåller ensamarbete, stöd hemma hos brukare.
I arbetet kommer du att få stöd via stödpedagog och genom teamträffar.
Tjänsten är förlagd främst till dagtid, kan innehålla enstaka kväll enligt anställningsavtal och arbetstidsmåttet är 40 timmar per vecka. Arbetstid enligt verksamhetens behov och fördelning tider i dialog med kollegor och ledning på enheten.
Om dig
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet,
stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
All social dokumentation sker digitalt, du behöver därför ha god datorvana.
Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller de kvalifikationskraven kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren EducateIt.
Krav körkort B utifrån enheten har behov kunna ta sig med bil till ytterområden enligt enhetens ansvarsområde. För tjänsten krävs också att du är självständig och klarar av ensamarbete.
Har du även erfarenhet av någon av följande metoder: AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), LAB (lågaffektivt bemötande), Motiverande samtal, eller ESL (Ett självständigt liv) och Tydliggörande pedagogik, IBIC (Individens behov i centrum) så är detta till din fördel.
Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom Förvaltningen för Funktionsstöd.
Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du jobbar för att brukaren får vad den personen behöver. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Publiceringsdatum2025-11-06Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person)
Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet utan använd då lämplig blankett i stället.https://etjanster.polisen.se/eregisterutdrag/utdrag
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/228". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Björn Eriksson, Enhetschef Boendestöd bjorn.2.eriksson@funktionsstod.goteborg.se 031-3662177 Jobbnummer
9592489