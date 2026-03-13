Stödassistent till boende med särskild service för barn
2026-03-13
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
, Växjö
, Karlskrona
, Nybro
Nu söker vi förstärkning till vår fina arbetsgrupp! Hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor med att stödja barn och ungdomar inom autismspektret med intellektuell funktionsnedsättning. Stödet utformas efter ungdomarnas behov, önskemål och genomförandeplaner. Du är en viktig person för ungdomarna och fungerar som ett stöd för att erbjuda ungdomen en trygg, fungerande och meningsfull vardag.
Arbetstiderna är förlagda till dagar, kvällar, helger samt sovande jourpass, det är därför ett krav att kunna arbeta oregelbundet.
Flera tjänster i varierande tjänstgöringsgrad (80-100%) som inleds med 6 månaders provanställning.
Kollektivavtal finns.
Om arbetsplatsen
Marielund LSS Tyringe är ett boende med fyra platser som tar emot barn och ungdomar mellan 12-17 år inom autismspektret med en intellektuell funktionsnedsättning som omfattas av personkrets 1 enligt 1 § LSS. Boendet har en till en bemanning viket innebär att ungdomarna har tillgång till egen personal. Marielund LSS strävar alltid efter att erbjuda den bästa vård- och omsorgen genom genuin omtanke, engagemang och kvalitet! Hos oss får du möjlighet att göra det där lilla extra, vi hjälps åt, stöttar varandra och har som mål att vara ett ställe att trivas på, ungdomar och personal tillsammans!
Din uppgift är att stödja, aktivera och handleda barn och ungdomar i deras vardag. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för planering, genomförande och dokumentation av insats.
Som stödassistent är det din uppgift att uppfylla målen i uppsatt genomförandeplan kring självbestämmande, delaktighet och integritet för den enskilde ungdomen. Du utför vardagsnära och planerade stödinsatser som utgår från ungdomens individuella behov och önskemål i enlighet med LSS.
Du ska bidra med att skapa en meningsfull och trygg vardag där verksamheten formas efter ungdomens styrkor, intressen och behov. Omvårdnadsarbete förekommer. En stor del av arbetet ligger också i att se till att ungdomarnas boendemiljö är ren och städad, arbetsuppgifter såsom tvätt, städ, matlagning och trädgårdsarbete förekommer.
Du behöver ha minst ett års erfarenhet av LSS samt att du har arbetat med personer med autism och/eller tydliggörande pedagogik.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du kommer i tjänsten att stödja ungdomar med funktionsnedsättning som visar hög känslighet och därför ställer höga krav din lyhördhet för sina behov för att må bra. Du bör således ha ett lågaffektivt bemötande samt förstå utmanande beteende.
Arbetet innebär stor handlingsfrihet och det krävs att du är självständig och bekväm med att ta egna initiativ. Du deltar i att hitta lösningar tillsammans med kollegor, bidrar gärna med idéer och jobbar för bra samarbete och trivsel i arbetsgruppen. Kvalifikationer
Stödassistent: du behöver ha yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Utbildning och/eller erfarenhet av tydliggörande pedagogik.
Utbildning och/eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av att bemöta personer med utmanande beteende.
Goda kunskaper inom LSS.
Erfarenhet av social dokumentation.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort krävs.
När du ansöker om arbete hos oss kommer vi be dig lämna in ett utdrag ur Polisens belastningsregister.
Mejla in CV samt personligt brev. Intervjuer kommer ske löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: sanna.mansson@marielundomsorg.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""stödassistent"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sanna Månsson sanna.mansson@marielundomsorg.se
