Stödassistent till Bmss i Centrum - Göteborgs kommun

Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg2021-04-092021-04-09Är det du som gör så att andra växer?Vill du vara en del av en nytänkande bostad med särskild service?Då söker vi dig!Kom och jobba som stödassistent till Åkerviolen, Egna hem och Blåelden. Tre bostäder med särskild service (BMSS) för målgruppen unga/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och autism.Vi arbetar alla tillsammans inom Funktionsstöd, vilket innebär att du som stödassistent i Centrum har din basanställning på en enhet men arbetar på flera inom samma område.Hos oss arbetar vi med utgångspunkten att våra hyresgäster skall vara delaktiga och ha möjlighet att påverka insatsen utefter sin förmåga. Våra hyresgäster skall ges möjlighet att utvecklas mot ett så självständigt liv som möjligt, genom en god social omsorg.Vi vill att du tillsammans med dina kollegor erbjuder hyresgästerna stöd i det dagliga livet med allt vad det innebär av både hemmaliv och fritidsaktiviteter.Vårt mål är att bidra med ökad livskvalitet hos våra hyresgäster genom att erbjuda hälsofrämjande insatser och motivera till fysisk aktivitet.Varje individ har sin egen genomförandeplan med individuella tydliga mål.Våra ledord är utveckling, glädje och delaktighet.Vi främjar en hälsosam och positiv arbetsmiljö med mottot: Mår vi bra så mår våra hyresgäster bra.Inom denna enhet arbetar vi mycket med att motivera våra hyresgäster till olika fysiska aktiviteter men också genom att skapa förutsättningar att leva ett självständigt liv.Som Stödassistent inom funktionsstöd har du ett lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för fastställda arbetsuppgifter enligt LSS, SoL och HSL. I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för att omsorg, stöd och service ges utifrån hyresgästernas behov och önskemål.Du ansvarar även för att den sociala dokumentationen sker kontinuerligt. En viktig del i din roll är samverkan med anhöriga, god man och andra parter där ni utgår från hyresgästernas behov.Vi erbjuder dig en varierande och stimulerande tjänst med mycket eget ansvar.Våra hyresgäster har behov av stöd både dag, kväll och helg. Din arbetstid hos oss är därför schemalagd dessa tider.Inom Göteborgs stad erbjuder vi rätt till en heltidstjänst.Som kommunikationshjälpmedel och vardagsstöd för våra hyresgäster använder vi oss av välfärdsteknik och digitala hjälpmedel, därför är det viktigt att du som söker är intresserad av utveckling och kommunikation så vi tillsammans kan skapa en god omsorg.Vi söker dig som är stödassistent, undersköterska, barnskötare, fritidsledare, fritidspedagog, beteendevetare eller har annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.För att lyckas i din roll behöver du ha erfarenhet och fördjupad kunskap inom intellektuella funktionsnedsättningar och autismspektrumtillstånd samt kunskap om tydliggörande pedagogik. Kunskap inom modellen LAB (lågaffektivt bemötande), AKK (tecken som stöd) är meriterande.För att sedan även trivas i detta uppdrag behöver du som söker ha förmåga att motivera andra till att utvecklas. Du drivs av att hitta lösningar för att utveckla verksamheten och det stöd vi erbjuder våra hyresgästerDu kan agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Vi tror också att du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.Att arbetar effektivt under stress, balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer är en förmåga du behärskar.Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.Du har ett intresse eller har erfarenhet av att arbeta med välfärdsteknik och digitala hjälpmedel. Då rollen innehåller en stor del dokumentation är det viktigt att du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt samt att du är en van datoranvändare.Din arbetstid är framförallt förlagd mellan 12.00 -22.00. Hyresgästerna arbetar på daglig-verksamhet och är sällan hemma under dagtid. Enstaka dag pass kommer att förekomma. Det förekommer även på ett par enheter nattpass med sovande jour. Du är schemalagd varannan helg. Som en del av urvalsprocessen kommer vi att använda oss av arbetspsykologisk testning.