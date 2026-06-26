Stödassistent till Björkgläntans serviceboende
Örnsköldsviks kommun / Vårdarjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdarjobb i Örnsköldsvik
2026-06-26
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LSS avdelningen är den tredje största avdelningen inom välfärdsförvaltningen med uppdraget att verkställa de beslut som fattats enligt LSS lagen, företrädesvis beslut om bostad med särskild service, personlig assistans och daglig verksamhet. Målsättningen i stödet som ges är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet så att individen som beviljats en insats ska få möjlighet att leva som andra.
Vårt arbete utförs genom individuellt utformat stöd med hög kvalitet och självbestämmanderätt där ett gott bemötande genomsyrar all verksamhet. Nu söker vi en engagerad och målinriktad stödassistent till Björkgläntans serviceboende!Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent ger du praktiskt och pedagogiskt stöd i den enskildes vardag – i hemmet och ute i samhället. Arbetet utgår från individens behov, önskemål och självbestämmande. Du jobbar med allt från personlig omvårdnad, vardagliga sysslor, medicingivning till fritidsaktiviteter, struktur i vardagen och kommunikation. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för de personer du stödjer. Det ingår att skapa förtroendefulla relationer med brukarna, att ha ett gott bemötande och vara en bra förebild.
Du ansvarar för att tillsammans med brukaren upprätta och följa upp genomförandeplaner, övrig social dokumentation samt andra administrativa uppgifter/ansvarsområden som till exempel schema, inköpsbeställningar, hälsa och säkerhet.
Du driver utvecklingsarbete framåt tillsammans med kollegor enligt uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer. Att samverka med brukarens nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners är också en viktig del i arbetet.Kvalifikationer
För att jobba inom vård och omsorg måste du ha fyllt 18 år. Vi söker dig som har en gymnasial examen inom antingen Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning eller psykiatri, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete alternativt pedagogiskt arbete eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation samt erhålla medicindelegering. Erfarenhet av arbete inom LSS eller med personer med funktionsnedsättning är meriterande. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort, behörighet B krävs för tjänsten.
Arbetstiderna varierar och innefattar dag, kväll, sovande jour och helgtjänstgöring. Tjänsten är för närvarande placerad centralt i Örnsköldsvik på Björkgläntans serviceboende.
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Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
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891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Annika Forsman annika.forsman@ornskoldsvik.se 0660-88067 Jobbnummer
9981139