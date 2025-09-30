Stödassistent till barnverksamhet Lingonet
2025-09-30
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Lingonet är en korttidsverksamhet som tar emot barn och ungdomar utifrån insatserna korttidsvistelse och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Verksamheten erbjuder de barn och ungdomar som besöker oss en meningsfull fritid innan eller efter skoldagens slut samt lov, rekreation och miljöombyte, samtidigt som anhöriga får avlastning.
De barn och ungdomar som besöker oss kommer utifrån planerade och regelbundna vistelser, antingen efter skoldagens slut, eller vistas på Lingonet ett par dygn per månad. Verksamheten kan också finnas som en lösning vid akuta situationer.
Personal i verksamheten arbetar såväl dagtid som under kvällar, nätter och helger.
Vi söker nu en engagerad medarbetare som kan ingå i teamet.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som stödassistent på Lingonet är din uppgift är att stödja, aktivera och handleda de barn och ungdomar som besöker vår verksamhet, under deras vistelsetid. Arbetsuppgifterna innefattar både pedagogiskt och praktiskt stöd kring exempelvis personlig hygien, måltider och fritidsaktiviteter.
Du ska tillsammans med övrig personal ansvara för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten.
Du ska bidra med att skapa en meningsfull och trygg vistelse där verksamheten formas efter barnens specifika styrkor, intressen och behov. Omvårdnadsarbete förekommer.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har godkänd utbildning från barn- och fritidsprogrammet, fritidsledarutbildning eller annan pedagogisk utbildning som vi anser lämplig för verksamheten. Du är positiv, öppen och har ett respektfullt bemötande och god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du kan ta egna initiativ och fokusera på möjligheter och lösningar.
Det är meriterande om du har kunskaper i att arbeta med tydliggörande pedagogik samt lågaffektivt bemötande. Erfarenhet av arbete inom LSS är ett krav.
Det krävs att du kan vara fysiskt aktiv, som att springa, krypa och cykla. Tunga lyft förekommer.
Erfarenhet av social dokumentation är meriterande, och datorvana är ett krav.
Körkort för manuell växellåda är ett krav.
ÖVRIGT
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
