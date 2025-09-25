Stödassistent till Ängsforsvägens dagliga verksamhet
Är du utbildad stödassistent? Har du erfarenhet av arbete inom funktionsstödsområdet, autism och problemskapande beteenden/utmanande beteenden? Nu söker vi en stödassistent till Ängsforsvägens dagliga verksamhet!
Ditt nya jobb
Som stödassisten på Ängsforsvägen är du kontaktman för deltagare och du ingår i ett team med andra stödassistenter samt en stödpedagog.
Tillsammans planerar ni en kvalitativ insats för deltagaren utefter deltagarens behov. Som kontaktman är du ansvarig för en god planering och relation med deltagare där ofta även en god relation med företrädare eller andra parter är en av nycklarna för en god insats.
Vi planerar också tillsammans med deltagaren aktiviteter och dagar som är individuellt anpassade efter förmåga, behov och intresse. Då både deltagare och verksamhet har skiftande förutsättningar är det nödvändigt att du är anpassningsbar i utförandet av ditt uppdrag. Du kommer att arbeta med olika deltagare, vilket innebär att rutiner, arbetssätt och strukturer kan se olika ut. Genomgående i ditt arbetssätt är ett lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Social dokumentation ingår även i arbetet.
Din kompetens
För titel stödassistent krävs ett avslutat gymnasieprogram i vård- och omsorg/undersköterska med inom programfördjupning funktionshinderområdet/psykiatri eller barn och fritid med
inriktning socialt/pedagogiskt arbete. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Krav för tjänsten är att du som söker har minst 1 års erfarenhet av arbete inom funktionsstödsområdet, autism och problemskapande beteenden/utmanande beteenden.
Meriterande är utbildning inom autism, tydliggörande kommunikation samt
lågaffektivt bemötande. Du ska behärska svenska i tal, skrift och läsförståelse då det förekommer kontakt med deltagare, anhöriga, gode män och andra professioner samt dokumentation och inläsning på information som berör arbetet. B-körkort för manuell växellåda är ett krav för tjänsten.
Som person är du trygg och stabil och intresserad av att skapa goda relationer med deltagare. Du har förmåga att flexibelt anpassa dig till situationer som uppstår på ett professionellt sätt. Vi ser gärna att du är kreativ och hittar nya lösningar i det dagliga arbetet samt att du är självgående i ditt arbete genom att du tar ansvar, strukturerar och prioriterar dina arbetsuppgifter. Du har förmågan att arbeta både självständigt såväl som i grupp. Du respekterar alla människors lika värde och är lyhörd och öppen för andras åsikter.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet i rekryteringen!
Vi erbjuder dig
Välkommen till oss
Verksamheten är belägen på Ängsforsvägen i Hovslätt. Du rapporterar till enhetschef med stöd av team och stödfunktioner. I verksamheten finns idag 2 grupper med deltagare samt merparten deltagare med enskilda rum. På Ängsforsvägen förekommer det händelser veckovis med deltagare så en flexibilitet och lösningsfokus är grundläggande för att trivas i verksamheten.
Bra att veta
Rekryteringen avser tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag 07-17. Vi arbetar med samplanering och därför kan arbete på annan verksamhet komma att bli aktuellt. Jönköpings kommun arbetar med heltid som norm och erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad. Erbjudande om tjänst på annan daglig verksamhet kan komma att bli aktuell .
Vill du veta mer?
Viktor Hedberg, enhetschef
Telefonnummer: 036-102464, mailto:viktor.hedberg@jonkoping.se
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Stödassistent till Ängsforsvägens dagliga verksamhet!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
