Stödassistent til daglig verksamhet, vikariat
Båstads Kommun, Vård och omsorg / Vårdarjobb / Båstad Visa alla vårdarjobb i Båstad
2026-06-29
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Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap – en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Hos oss handlar arbetet om att se möjligheter – inte begränsningar. Som stödassistent får du en central roll i att stötta deltagarna i deras aktiviteter på daglig verksamhet. Vår kollega ska vara tjänstledig under en period och därför söker vi dig som vill jobba hos oss och vara en del av vårt team.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som medarbetare inom daglig verksamhet innebär att du deltar i det vardagliga arbetet tillsammans med deltagarna som har beviljats insatsen daglig verksamhet. Vi arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra omgivningen så tydlig och förutsägbar som möjligt.
Omvårdnadsuppgifter förekommer utifrån deltagarens behov. Varje deltagare har en individuell genomförandeplan. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår också dokumentation, såväl enskilt som tillsammans med övrig personal. Du förväntas delta aktivt i förändringsarbeten och förväntas arbeta lösningsfokuserat ur olika aspekter för deltagarnas bästa. Du ska bidra med att skapa meningsfullhet och trygghet för våra deltagare.
Arbetstiden är dagtid på vardagar och det innebär arbete på daglig verksamhet i både Förslöv, Grevie och iVästra Karup.Kvalifikationer
För att arbeta som stödassistent inom LSS har du gått vård- och omsorgs- eller barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Pedagogisk utbildning eller erfarenhet är meriterande.
Som medarbetare hos oss arbetar du med individen i fokus vilket gör att det är viktigt att du är lyhörd, har ett gott bemötande och har förmåga att ta initiativ. Du kommunicerar med både deltagare, kollegor, chef och anhöriga vilket gör att du behöver ha förmåga att sätta dig in i någon annans situation/perspektiv. Som kollega förväntas du kunna samarbeta och bidra till en god arbetsmiljö där alla medarbetare tar ansvar och stöttar varandra.
Körkort (manuellt) är ett krav.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Rökfri arbetstid tillämpas. Det finns också möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Där kontroll av registerutdrag är lagreglerad ska sådan blankett användas.
Från och med 1 juli 2023 krävs det ett bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska alternativt intyg från tidigare/nuvarande arbetsgivare som styrker uppgifter om tillsvidareanställning per 1 juli. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Kontaktuppgifter till fackliga företrädare finner du på fackförbundens webbplats.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "103". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads Kommun
(org.nr 212000-0944)
269 80 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Båstads Kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Therese Malmros 0431-77380 Jobbnummer
9982438