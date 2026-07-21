Stödassistent, Sveagatans korttidsboende
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2026-07-21
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I Umeå kommun finns idag sex korttidsboenden enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för barn och unga. På våra korttidsboenden stöttar vi barn och ungdomar i att utveckla sin självständighet utifrån sina individuella förutsättningar.
Sveagatan är en verksamhet som erbjuder korttidsvistelse för ungdomar enligt LSS. Syftet med insatsen är att avlasta anhöriga och samtidigt ge ungdomarna ett miljöombyte, gemenskap och möjlighet att utvecklas i sin självständighet.
Nu söker vi en stödassistent till vårt engagerade team!Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du tillsammans med kollegor för att stärka ungdomarnas förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetsuppgifterna varierar och kan omfatta både socialt och praktiskt stöd beroende på varje ungdoms behov.
Du deltar i planering och genomförande av meningsfulla aktiviteter som till exempel idrott, promenader, kulturevenemang, pyssel eller spel. I arbetsuppgifterna ingår även hjälp med intimhygien, hushållssysslor som matlagning, städning och diskning liksom att dokumentera enligt gällande rutiner.
Arbetet innebär att du är mycket i rörelse under dagen, och det kan förekomma tunga lyft och förflyttningar på arbetsplatsen. Du behöver också vara beredd på att hantera situationer där utåtagerande beteende, hot eller våld kan förekomma.
Du samarbetar med kollegor och har ett professionellt bemötande gentemot brukare, anhöriga och andra aktörer. Samarbete och samplanering med andra verksamheter inom stöd och omsorg förekommer.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll, helger och i tjänsten ingår jourkombi.
Om dig
Vi söker dig som är lugn, trygg och engagerad – med målgruppen i fokus. Du har en god samarbetsförmåga, ett professionellt bemötande och trivs med att arbeta nära både kollegor, brukare och anhöriga. Du är medveten om att det tar tid att bygga relationer och använder kreativitet och lekfullhet i ditt bemötande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Läst vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, socionomprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar.
Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift, för att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av att arbeta med Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK).
Erfarenhet av arbete med ungdomar/unga vuxna med funktionsnedsättning.Övrig information
Vi tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem – inte via e-post eller brev. Klicka på "Sök jobbet" för att skicka in din ansökan.
ID-handling kontrolleras på de kandidater som kallas till intervju. Före erbjudande om anställning ber vi dig även uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i
rekryteringsprocessen.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökan.
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Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, Ordinärt boende/Sysselsättning Kontakt
Enhetschef sommarvikarie
Amanda Holmstedt amanda.holmstedt@umea.se 070-2650331 Jobbnummer
10008524