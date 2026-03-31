Stödassistent / Stödpersonal till Gruppbostad LSS Lilla Enheten.
Om Verksamheten
Vi erbjuder stöd till personer med funktionsnedsättning och olika tilläggsbehov i deras vardag. Insatserna omfattar både stöd i hemmet och vid fritidsaktiviteter, såväl i bostaden som ute i samhället. Genom ett strukturerat och individanpassat arbetssätt arbetar vi för att främja delaktighet, inflytande och självständighet.
På Lilla enheten arbetar vi utifrån tydliga rutiner för att skapa trygghet och förutsägbarhet. Du blir en del av ett mindre arbetslag bestående av fyra medarbetare, där samarbete och engagemang är centralt. Vi arbetar målstyrt, vilket innebär att alla i teamet är delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av arbetet.
Arbetsuppgifter
Som stödassistent hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du stöttar personer med funktionsnedsättning och olika tilläggsbehov i deras vardag. Stödet utformas individuellt och bygger på varje persons behov, förutsättningar och egna önskemål.
Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande, där tålamod, struktur och förutsägbarhet är avgörande. I ditt arbete bidrar du till att skapa trygghet samtidigt som du främjar delaktighet, inflytande och självständighet hos de personer du stöttar.
Samverkan med anhöriga, företrädare samt andra aktörer och vårdgivare i samhället är viktigt och ingår i tjänsten. I arbetet ingår också att tillreda måltider, städa, tvätta, planera, dokumentera och följa upp insatsens genomförande. Delegering krävs för medicin. Att kunna skriva genomförandeplaner och göra avvikelser i vårt dokumentationssystem ingår i det dagliga arbetet. Lika så att vid behov arbeta på andra enheter inom verksamhetsområdet.
Kvalifikationer
Vi söker dig med som har:
• utbildning som undersköterska, slutfört barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning/ erfarenhet med inriktning mot funktionsnedsättning som vi anser är relevant och passar brukarens behov.
• kunskap i LLS lagstiftning.
• behärskar svenska språket i tal och skrift, det är ett krav då kommunikationen till våra brukare är viktig samt att skriftligt dokumentera i Life Care.
• god datorvana.
• grundläggande kunskaper i kosthållning och förstå viktiga processer runt livsmedelshantering.
Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom pedagogisk och/eller social omsorgsverksamhet samt har erfarenhet av varierande diagnoser inom SOL/LSS eller psykiatri. Vi ser också att det är positivt med kunskaper kring tydliggörande pedagogik och AKK samt har erfarenhet av lågaffektivt bemötande. Att du är aktiv som person och dagligen kan uppskatta långa promenader, är viktigt om du ska trivas hos oss!
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du är flexibel, initiativtagande och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Med ett lyhört och respektfullt bemötande samarbetar du väl med både kollegor och brukare och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Du är noggrann, ansvarstagande och arbetar lösningsfokuserat. Du har ett lugnt förhållningssätt även i utmanande situationer och agerar utifrån ett humanistiskt och etiskt perspektiv, där de boendes trygghet, delaktighet och inflytande står i fokus.
Arbetet kräver att du arbetar med ett lågaffektivt bemötande samt har förmåga att uppmärksamma och hantera självskadebeteende och utåtagerande situationer.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet och flexibilitet.
Övrig information
Tillsvidareanställning
Dag/kväll/helg och sovande jour, arbetspassen är mellan 21-24 timmar, kan komma att ändras om behov finns.
Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Du kan därför bli kontaktad före sista ansökningsdag. Individuell lönesättning
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:
• Visa giltig ID-handling
• Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis
• Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd
• Vid behov uppvisa giltigt körkort
• Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimation
Registerkontroll
För vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.
Säkerhetsprövning
Vid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:
• Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövning
För vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.Publiceringsdatum2026-03-31Så ansöker du
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka in din ansökan via denna annons.
Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.
Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403), http://www.harnosand.se Arbetsplats
Härnösands Kommun Kontakt
Enhetschef
Marianne Sondell marianne.sondell@harnosand.se 0611-348110 Jobbnummer
